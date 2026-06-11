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Общество

МИД посоветовал казахстанцам провести отпуск внутри страны

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, парк в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:41 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев, отвечая на вопрос о странах, которые стоит выбрать для отдыха в сезон отпусков, рекомендовал казахстанцам обратить внимание на внутренний туризм и путешествия по Казахстану, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие страны не рекомендуется посещать в период сезона отпусков, спикер сообщил, что МИД регулярно публикует соответствующие рекомендации. По его словам, в настоящее время гражданам не рекомендуется посещать Иран, а также ряд стран Африки.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, какие страны он мог бы рекомендовать казахстанцам для отдыха в нынешний отпускной сезон.

В ответ Ержан Ашикбаев отметил, что особого внимания заслуживают достопримечательности Казахстана.

"Сегодня, с развитием туристической отрасли и внутреннего туризма в стране, это не только приятное времяпрепровождение, но и значительный вклад в экономику. Я считаю, что для наших граждан это также своего рода моральный долг – посещать святые места, узнавать богатство природы Казахстана и лучше знать свою страну. Моя рекомендация, как дипломата и как гражданина Республики Казахстан, – посещать родные места", – дополнил он.

На уточняющий вопрос о том, какие зарубежные страны он мог бы рекомендовать для отдыха, спикер отметил, что выбор направления зависит от личных предпочтений каждого человека.

1 июня 2026 года официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев сообщил о запуске новых прямых авиарейсов в Польшу, Турцию и Кипр.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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