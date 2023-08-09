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В Актюбинской области за помощь пенсионерке наградили курьера и таксиста

награда Фото: polisia.kz
Бдительные курьеры спасли сбережения пенсионерки от мошенников. 9 августа начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов наградил грамотами курьера и таксиста за проявленную бдительность, добросовестность, активную гражданскую позицию и поблагодарил за содействие полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, 8 августа 75-летней актюбинке позвонили телефонные мошенники и сообщили что ее дочь попала в ДТП. Злоумышленники, представившиеся полицейскими, потребовали у нее крупную сумму денег для спасения дочери. Для получения денег от жертвы, мошенники воспользовались услугами популярных в городе служб доставки и такси.

"Прибывшему по адресу 17-летнему сотруднику-велосипедисту службы доставки, пенсионерка передала сумку, он ни о чем неподозревая, по требованию заказчика отвез ее в назначенное место к таксисту. При получении сумки 28-летний водитель службы такси заметил в ней крупную сумму денег. Выяснив все обстоятельства у курьера, он понял, что ситуация схожа с действиями телефонных мошенников, о которых часто бьют тревогу полицейские. После этого, они привезли сумку с 2 млн тенге в полицейский стационарный пункт", – говорится в сообщении.

Таким образом, благодаря бдительным и добросовестным сотрудникам службы доставки была пресечена преступная деятельность телефонных мошенников.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 190 УК РК. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества появился в Казахстане.

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