В Уральске отметили День Абая

В Уральске на площади имени выдающегося философа, поэта, просветителя и основоположника казахской письменности Абая Кунанбаева торжественно отметили его 178-летие.

В возложении цветов к памятнику великого поэта приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, аким Уральска Миржан Сатканов, писатель-краевед Жайсан Акбай, деятель культуры РК Сара Танабаева, поэтесса, обладатель медали "Ерен еңбегі үшін" Үзілдік Елеубайқызы, член союза писателей Казахстана, руководитель школы молодых поэтов "Ақберен" Талап Таймасұлы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Абай Кунанбаев олицетворяет собой единство народа, его духовное возрождение. Бесценное наследие выдающегося просветителя актуально во все времена. Великий Абай – символ духовности и культуры Казахстана, его слова назидания находят отклик в сердцах каждого. Его сила слова учит человечности, милосердию, мудрости. Он оставил неизгладимый след в истории нашей страны как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой национальной литературы, переводчик и композитор. Его мировоззрение – отражение национального самосознания, традиций и духа народа", – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Библиотеки совместно с молодежными организациями организовали областной творческий конкурс поэзии "Абайды таны". В нем приняли участие 50 конкурсантов в возрасте от 14 до 35 лет. Аким области вручил дипломы и грамоты победителям.

Лучшей в исполнении песен Абая признана воспитанница комьюнити-центра "Шұғыла" Ақкенже Қонысбайқызы, в выразительном чтении стихов Абая победил воспитанник комьюнити-центра "Байтерек" Саян Ерсайын, в чтении слов назидания лучшей была студентка третьего курса Алматинского международного университета информационных технологий Дильназ Дидарқызы, уроженка села Жанажол Жангалинского района.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На площади провели театральное представление, где в образе Абая актер призвал всех к поиску новых знаний, постоянному самосовершенствованию, к активности души и разума. А творческая молодежь этнокультурных центров области в ярких национальных костюмах продекламировала стихи Абая на разных языках, демонстрируя тем самым признание народов мира мудрости казахского поэта.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Мероприятия, посвященные дню рождения великого Абая, прошли повсеместно, во многих культурных и образовательных учреждениях. В амфитеатре около драматического театра им. А. Н. Островского прошел час поэзии "Абай жолы – даналық бастауы" с участием известных личностей области. Стихи Абая на английском языке прочли учащиеся Международной школы "Scandik international school" Эмир Хайруллин и Шырын Жолдыгалиева, а песни Абая исполнила Амина Арыстанқызы. Свои таланты и творческие способности проявили и госслужащие.