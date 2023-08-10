Клиенты "Казахтелекома" теперь могут задать любой вопрос компании вживую

Ведущий телеком-оператор Казахстана перешел на принципиально новый формат общения со своими абонентами.

В Астане и в Алматы в формате телемоста прошло первое заседание Общественного совета по качеству связи, в ходе которого простые жители этих мегаполисов могли обсудить свои проблемы в сфере телекоммуникационных услуг с руководством "Казахтелекома".

Фото: АО "Казахтелеком"

"Казахтелеком" объявил текущий год годом качества сервиса, в настоящее время перед всеми структурными подразделениями компании поставлены задачи по улучшению обслуживания розничных и корпоративных клиентов. При этом компания настроена постоянно получать обратную связь, для этого в марте уже был запущен постоянный онлайн-опрос по качеству предоставляемых услуг и удовлетворенности клиентов уровнем сервиса в компании среди абонентов крупнейшего телеком-оператора. Однако, как подчеркнул член правления АО "Казахтелеком" – главный директор по операционной эффективности Берик Битабаров, руководство компании намерено задействовать все возможные инструменты обратной связи со своими клиентами, для чего и создан Общественный совет.

"Мы хотим на постоянной основе наладить честный и откровенный диалог с нашими клиентами, так как нам очень важна обратная связь с нашими клиентами, – сказал он, открывая первое заседание совета. – Мы готовы к конструктивной критике, готовы благодаря ей улучшать свою работу, учитывать все замечания и пожелания наших клиентов, детально разбираться с любыми проблемами наших абонентов. Но, помимо прочего, мне хотелось бы, чтобы на этой площадке у нас были сформированы правильные ожидания друг от друга, чтобы общественность услышала бы и нашу позицию по проблемным вопросам", – подчеркнул он, обращаясь к участникам встречи, среди которых были представители парламента, общественных организаций, юристы, блогеры и жители Астаны и Алматы.

Он также озвучил главные сервисные фокусы компании на этот год: в "Казахтелекоме" намерены добиться исполнения 90% заявок на подключение услуг в течение 24 часов с момента их подачи и исполнения 95% заявок на устранение повреждений в течение 12 часов. Кроме того, 90% всех обращений, поступающих от одних и тех же абонентов по различным каналам связи, должны быть решаться в рамках одного визита к клиенту. В свою очередь, генеральный директор дивизиона по розничному бизнесу Игорь Погребицкий рассказал о планах компании по тиражированию в различных населенных пунктах республики технологии GPON.

"В текущем году в стране будет подключено свыше 116 тысяч портов GPON или свыше тысячи объектов многоквартирных жилищных строений и свыше пяти тысяч индивидуальных жилищных строений, – сообщил представитель "Казахтелекома". – В корпоративном сегменте до конца 2023 года к технологии GPON будет подключено свыше 500 объектов бизнеса и около 400 объектов сегмента B2G (государственных и бюджетных учреждений)", – добавил он.

Фото: АО "Казахтелеком"

Кроме того, как сообщила директор по трансформации Дивизиона Сеть Маржан Оразмухамедкызы, в рамках проекта компании "Тазарту" в казахстанских городах производится переключение абонентов с медных сетей на оптические. Начиная с 2021 года силами технического блока более 113 тысяч абонентов были переключены на оптоволоконные линии связи, а до конца 2023 года планируется переключить еще 27 тысяч абонентов.

После этого представители компании перешли к ответам на вопросы горожан, которые касались технических аспектов подключения домохозяйств и многоэтажек к телекоммуникационным сетям, необходимости внесения законодательных инициатив, обязывающих застройщиков формировать инженерные сети для новостроек с учетом будущего подключения к интернету, алгоритма работы сотрудников call-центров компании, а также возможного изменения тарифных планов. Кроме того, прозвучал и вопрос о необходимости замены устаревшего оборудования в домах потребителей – его поднял известный журналист и блогер Тимур Асылханов, у которого, по его словам, арендованный модем "Казахтелекома" не менялся в течение семи лет, вследствие чего возникли проблемы с качеством сигнала.

"Вышел я с общественного совета, где задал свой вопрос по своей проблеме, как только закончилось заседание совета, мне тут же позвонили из отделения "Казахтелекома", обещали в течение следующего дня решить проблему. Что я хотел бы сказать: если у вас стоит оборудование, которое вы взяли в аренду у "Казахтелекома" энное количество лет назад, то оказывается можно обратиться в компанию с просьбой обновить оборудование – и "Казахтелеком" вам это оборудование обновит, причем обновит бесплатно", - сказал Тимур Асылханов в комментарии на своей страничке в Facebook.

Как подчеркнул Берик Битабаров, подобные встречи будут проводиться на постоянной основе, поскольку руководство компании понимает, что самый эффективный способ улучшения сервиса и качества услуг – это живой диалог с абонентами.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Я всегда призываю абонентов озвучивать свои проблемы, активно оценивать качество наших услуг, это важно для нас, потому что мы не можем знать о всех проблемах, которые возникают у наших клиентов, - отметил главный директор по операционной эффективности АО "Казахтелеком". - Считаю, что мы должны проводить такие встречи регулярно во всех регионах Казахстана. Уверен, что прямое взаимодействие компании и клиентов даст хорошие результаты, еще раз призываю наших абонентов быть активными – мы хотим слышать ваше мнение о качестве услуг, хотим оперативно устранять ошибки. Если у вас есть замечания по нашей работе, обязательно связывайтесь с нами, наша компания открыта для каждого из наших клиентов", - заключил Берик Битабаров.