"Бёрнли" - "Манчестер Сити": обладатели требла против своего экс-капитана

Английская Премьер-лига возвращается уже в эти выходные: 12 августа стартует первый тур. В открывающем матче столкнутся действующий чемпион "Манчестер Сити" и вернувшийся из Чемпионшипа "Бёрнли". Смогут ли "бордовые" навязать борьбу обладателю требла, рассказали эксперты Parimatch.

"Бёрнли"

Команда из Ланкашира возвращается в Премьер-лигу после сезона в Чемпионшипе, куда "бордовые" вылетели в кампании 21/22. Быстрому камбэку поспособствовала смена тренера: на место Дина Смита пришёл Венсан Компани. Результат не заставил себя ждать: "Бёрнли" выиграли второй дивизион с отрывом от ближайшего конкурента в 10 баллов и вернулись в элиту спустя год.

Говоря о футболе "бордовых", стоит отметить сбалансированность: команда хороша как в атаке, так и в обороне, о чём говорит статистика в Чемпионшипе – "Бёрнли" забили больше всех и пропустили меньше всех в лиге. Из игроков команды Компани стоит выделить Нейтана Телла – лучшего бомбардира клуба, а также Ваута Вегхорста, вернувшегося из "Манчестер Юнайтед", где он был в аренде.

"Манчестер Сити"

"Горожане" провели этот сезон как нельзя лучше, выиграв Лигу Чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Ощутимое влияние на команду оказало подписание Эрлинга Холанна, который с ходу влился в команду и даже побил бомбардирский рекорд лиги. Межсезонье же вышло неоднозначным: команда потеряла Илкая Гюндогана и Рияда Мареза, зато усилила центр обороны, подписав Йошко Гвардиола. Кроме него состав "Сити" пополнил и Матео Ковачич – полузащитник, в равной степени полезный и в атаке, и в защите.

В своей основе нападение "горожан" базируется на атакующих навыках Холанна и его голевом чутье. Но даже когда у норвежца не идёт игра, в дело вступает фирменная тактика Пепа Гвардиолы – комбинационный футбол без номинального центрфорварда. Однако в Суперкубке Англии этот план не сработал: "горожане" уступили трофей "Арсеналу" в серии пенальти.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Обе команды крайне заряжены на первый тур АПЛ. "Бёрнли" надо набирать очки после возвращения в Премьер-лигу, а "Сити" – доказывать свой чемпионский статус. Интереса добавляет и главный тренер ланкаширцев Венсан Компани – бывший капитан "горожан" и абсолютная легенда клуба.

Однако эксперты Parimatch не дают "бордовым" ни единого шанса: коэффициент на их победу равен 9.70 против 1.32 у "Ман Сити". Также аналитики предсказывают атакующий футбол: результат "тотал больше 2,5" оценивается ими в 1.63.

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