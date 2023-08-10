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Когда в Талдыкоргане закончат ремонт акимата, сгоревшего во время январских событий

Когда в Талдыкоргане закончат ремонт акимата, сгоревшего во время январских событий Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане на стадии завершения капитальный ремонт областного акимата, который сожгли во время январских событий 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным руководителя Управления строительства Жетысуской области Темирлана Бектасова, на сегодня остались лишь последние штрихи. Подрядная организация завозит мебель и проводит уборку здания после капитального ремонта.

"Сейчас объект принимается в эксплуатацию. Как поставят свои подписи авторский и технический надзоры, мы завершим полностью восстановление нашего областного акимата. Дней через 10 уже все работы завершат", – рассказал корреспонденту Zakon.kz главный строитель области.

Здание областной администрации в Талдыкоргане было построено в 1973 году. В ходе реконструкции на объекте провели сейсмоуселение объекта и установили самые современные виды техники. В целом, на реконструкцию акимата из резерва правительства было выделено 5,2 млрд тенге.

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