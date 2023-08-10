Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор

Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат Фото: Instagram/meirman_shekeyev_halyq_zangeri
Двум казахстанцам, устроившим побег из аэропорта Инчхон в Южной Корее, вынесли приговор. Об этом рассказал адвокат Мейрман Шекеев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, двух казахстанцев не посадят на три года, они заплатят штраф в Южной Корее и вернутся в Казахстан.

Два казахстанца, 2002 и 2005 годов рождения, прилетели в Южную Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации Международного аэропорта Инчхона.

Материал по теме

Двое казахстанцев незаконно пересекли границу Южной Кореи

Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлетно-посадочной полосы и сбежали.

Материал по теме

В чем обвиняют двух казахстанцев, нелегально оказавшихся в Южной Корее

Оба казахстанца сознались в содеянном и рассказали, что прилетели на заработки для содержания своих семей. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве. Задержанные – уроженцы Туркестанской области.

Читайте также

Штормовое предупреждение вновь объявили в Астане, Алматы и 16 областях страны

Когда в Талдыкоргане закончат ремонт акимата, сгоревшего во время январских событий

Итоги дня: приговор Нурлану Масимову, подробности заражения ВИЧ в Алматы, нападение в магазине Шымкента

Тамила Языкова
Казахстан Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления