Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Фото: Instagram/meirman_shekeyev_halyq_zangeri
Двум казахстанцам, устроившим побег из аэропорта Инчхон в Южной Корее, вынесли приговор. Об этом рассказал адвокат Мейрман Шекеев, сообщает Zakon.kz.
По его словам, двух казахстанцев не посадят на три года, они заплатят штраф в Южной Корее и вернутся в Казахстан.
Два казахстанца, 2002 и 2005 годов рождения, прилетели в Южную Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации Международного аэропорта Инчхона.
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Двое казахстанцев незаконно пересекли границу Южной Кореи
Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлетно-посадочной полосы и сбежали.
Оба казахстанца сознались в содеянном и рассказали, что прилетели на заработки для содержания своих семей. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве. Задержанные – уроженцы Туркестанской области.
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