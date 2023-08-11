Главное к утру: потоп в Караганде, дебоширы в цветочном магазине и приговор казахстанцам в Южной Корее

Улицы Караганды затопило водой после обильного дождя. Шымкент потрясли сразу два случая дебоша в цветочном магазине. Двум казахстанцам вынесли приговор за побег в аэропорту Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Потоп в Караганде

10 августа Караганду затопило дождевой водой вслед за Астаной и Алматы. В городе прошел сильный ливень, а в некоторых районах был и град. Кадрами затопленных улиц карагандинцы активно делились в соцсетях. Последствия стихии показали вечером того же дня акимы города и пригородного района. Аким города сообщил, что за день выпала месячная норма осадков. Сообщается также, что в этот день мужчина погиб от удара молнии.



Дебоширы в цветочном магазине

Видео двух происшествий в цветочном магазине Шымкента вызвали большой общественный резонанс. Ролики мгновенно разлетелись по соцсетям и вызвали шквал возмущений. В первом видео мужчина, как оказалось, бывший полицейский, набросился с оскорблениями на продавца. Во втором мужчина накинулся на флориста с ножницами и уверял, что он сын прокурора. В МВД рассказали подробности.

Приговор для казахстанцев в Южной Корее

Двум казахстанцам, устроившим побег из аэропорта Инчхон в Южной Корее, вынесли приговор. Как рассказал адвокат, молодых людей не посадят на три года, как сообщалось ранее. Суд вынес решение о наложении штрафа, после чего они вернутся в Казахстан.

Новости Казахстана

Находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, Алихан Смаилов ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) Актобе и планами по строительству новых и раскритиковал неприятный запах в городе.

Подозреваемых в жестоком двойном убийстве, которое произошло 5 августа в одном из частных домов Арыси, задержали полицейские Туркестанской области.

На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау. Администрация больницы винит во всем предпринимателя, который готовит еду для пациентов.

Обновленную информацию о демографической ситуации в стране за январь-июнь 2023 года предоставили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.