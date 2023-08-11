Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главное к утру: потоп в Караганде, дебоширы в цветочном магазине и приговор казахстанцам в Южной Корее

Главное к утру: потом в Караганде, дебоширы в цветочном магазине и приговор казахстнцам в Южной Корее Фото: Instagram/denski_blog, Facebook/Шымкент Қаласының Полиция Департаменті, Instagram/meirman_shekeyev_halyq_zangeri
Улицы Караганды затопило водой после обильного дождя. Шымкент потрясли сразу два случая дебоша в цветочном магазине. Двум казахстанцам вынесли приговор за побег в аэропорту Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Потоп в Караганде

10 августа Караганду затопило дождевой водой вслед за Астаной и Алматы. В городе прошел сильный ливень, а в некоторых районах был и град. Кадрами затопленных улиц карагандинцы активно делились в соцсетях. Последствия стихии показали вечером того же дня акимы города и пригородного района. Аким города сообщил, что за день выпала месячная норма осадков. Сообщается также, что в этот день мужчина погиб от удара молнии.

Дебоширы в цветочном магазине

Видео двух происшествий в цветочном магазине Шымкента вызвали большой общественный резонанс. Ролики мгновенно разлетелись по соцсетям и вызвали шквал возмущений. В первом видео мужчина, как оказалось, бывший полицейский, набросился с оскорблениями на продавца. Во втором мужчина накинулся на флориста с ножницами и уверял, что он сын прокурора. В МВД рассказали подробности.

Приговор для казахстанцев в Южной Корее

Двум казахстанцам, устроившим побег из аэропорта Инчхон в Южной Корее, вынесли приговор. Как рассказал адвокат, молодых людей не посадят на три года, как сообщалось ранее. Суд вынес решение о наложении штрафа, после чего они вернутся в Казахстан.

Новости Казахстана

Находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, Алихан Смаилов ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) Актобе и планами по строительству новых и раскритиковал неприятный запах в городе.

Подозреваемых в жестоком двойном убийстве, которое произошло 5 августа в одном из частных домов Арыси, задержали полицейские Туркестанской области.

На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау. Администрация больницы винит во всем предпринимателя, который готовит еду для пациентов.

Обновленную информацию о демографической ситуации в стране за январь-июнь 2023 года предоставили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

Читайте также

Житель Атырау стал инвалидом после драки в компании друзей

Подозреваемых в двойном убийстве задержали полицейские Туркестанской области

Смертельная авария произошла на трассе близ Актау

Мария Мельникова
Смаилов Алихан Актобе Арысь Караганда Мангистауская область Туркестанская область Шымкент Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления