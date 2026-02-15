В Астане, Алматы и в 16 областях объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и в 16 областях Казахстана на 16 февраля 2026 года.

В Астане днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидаются туман и гололед.



В Алматинской области на севере, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Конаеве ночью и утром ожидаются туман и гололед, ветер временами усилится до 18 м/с.

В Шымкенте днем ожидается дождь, ветер усилится до 15–20 м/с.



В Туркестанской области ночью в горных районах ожидается дождь, днем в ряде районов прогнозируются дожди, в горах — сильный дождь. На юге возможна гроза. В отдельных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Туркестане днем ожидается дождь, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются снег и метель, днем — осадки, метель и гололед. Ночью и утром на юге возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются осадки, метель и гололед, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем — осадки, метель и гололед. В отдельных районах прогнозируется туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Кокшетау днем ожидаются осадки, низовая метель и гололед, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед, на севере — сильный снег. Днем осадки сохранятся. В ряде районов ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Костанае ночью и утром ожидаются снег, низовая метель и гололед, возможен туман.

В Кызылординской области ночью и утром ожидается гололед, в ряде районов прогнозируется туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Атырауской области ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Атырау ожидается туман, ночью и утром возможен гололед.

В Жамбылской области ожидается гололед, временами туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Таразе временами ожидается туман, ветер усилится до 15–20 м/с.

В области Улытау утром и днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. В ряде районов прогнозируется туман.

В Жезказгане утром и днем ожидается гололед, временами туман.

В Мангистауской области ночью на севере ожидается гололед, возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актау ночью и утром ожидается туман, днем ветер усилится до 15–20 м/с.

В Карагандинской области днем ожидаются небольшие осадки, низовая метель и гололед. В отдельных районах возможен туман. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Караганде во второй половине дня ожидается гололед, ночью и утром — туман.

В области Абай ночью и утром ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области днем ожидаются осадки, низовая метель и гололед.

В Павлодаре днем ожидаются осадки, низовая метель и гололед.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, низовая метель и гололед, возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Уральске ожидаются осадки, низовая метель и гололед, возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15–18 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 февраля.