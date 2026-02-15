#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
События

В Астане, Алматы и в 16 областях объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и в 16 областях Казахстана на 16 февраля 2026 года.

В Астане днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидаются туман и гололед.

В Алматинской области на севере, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Конаеве ночью и утром ожидаются туман и гололед, ветер временами усилится до 18 м/с.

В Шымкенте днем ожидается дождь, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Туркестанской области ночью в горных районах ожидается дождь, днем в ряде районов прогнозируются дожди, в горах — сильный дождь. На юге возможна гроза. В отдельных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Туркестане днем ожидается дождь, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются снег и метель, днем — осадки, метель и гололед. Ночью и утром на юге возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются осадки, метель и гололед, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем — осадки, метель и гололед. В отдельных районах прогнозируется туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Кокшетау днем ожидаются осадки, низовая метель и гололед, ветер усилится до 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед, на севере — сильный снег. Днем осадки сохранятся. В ряде районов ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Костанае ночью и утром ожидаются снег, низовая метель и гололед, возможен туман.

В Кызылординской области ночью и утром ожидается гололед, в ряде районов прогнозируется туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Атырауской области ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Атырау ожидается туман, ночью и утром возможен гололед.

В Жамбылской области ожидается гололед, временами туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Таразе временами ожидается туман, ветер усилится до 15–20 м/с.

В области Улытау утром и днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. В ряде районов прогнозируется туман.

В Жезказгане утром и днем ожидается гололед, временами туман.

В Мангистауской области ночью на севере ожидается гололед, возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актау ночью и утром ожидается туман, днем ветер усилится до 15–20 м/с.

В Карагандинской области днем ожидаются небольшие осадки, низовая метель и гололед. В отдельных районах возможен туман. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Караганде во второй половине дня ожидается гололед, ночью и утром — туман.

В области Абай ночью и утром ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области днем ожидаются осадки, низовая метель и гололед.

В Павлодаре днем ожидаются осадки, низовая метель и гололед.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, низовая метель и гололед, возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Уральске ожидаются осадки, низовая метель и гололед, возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15–18 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстан отметился на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
17:46, Сегодня
Казахстан отметился на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение
17:32, 11 января 2026
В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение
Сильный мороз обрушится на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение
22:00, 04 февраля 2026
Сильный мороз обрушится на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
20:34, Сегодня
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
20:19, Сегодня
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
19:45, Сегодня
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
Горнолыжница из Казахстана не смогла завоевать медаль на Олимпиаде
19:09, Сегодня
Горнолыжница из Казахстана не смогла завоевать медаль на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: