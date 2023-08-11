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Энергетика должна стать основой новой экономической модели Казахстана – КЭА

глава КЭА Талгат Темирханов Фото: Казахстанской электроэнергетической Ассоциации
В анонсированной главой государства новой экономической модели особое внимание должно быть уделено энергетике.

По мнению Казахстанской электроэнергетической ассоциации, благоприятный инвестиционный климат в отрасли повлечет за собой капитальные вложения в инфраструктуру. Эксперты предлагают для привлечения крупных капиталовложений в сектор усилить меры государственной поддержки, изменить кредитную и тарифную политики в отрасли.

В настоящее время собственники объектов жизнеобеспечения вынужденно кредитуются по рыночным ставкам, до 28% годовых, не получая никаких государственных преференций. Убыточная деятельность, в том числе из-за многолетнего проведения сдерживающей тарифной политики, привела к прогрессирующему износу отраслевой инфраструктуры. В свете перехода Казахстана на новую экономическую модель в КЭА считают необходимым разработать долгосрочную программу развития инфраструктуры.

"Мы четко понимаем, что без совместной работы энергетического сектора и государства реализация поставленных главой государства стратегических отраслевых задач может быть реализована не в полном объеме. Сейчас энергопредприятия остро нуждаются в наращивании оборотных средств для закупки дорогостоящего оборудования и комплектующих, заключения контрактов на оказание услуг. Объем затрат одномоментный, а вложенные инвестиции возвращаются на протяжении долгого периода. Льготное кредитование – оптимальный вариант для общества, государства и предприятий", – отметил глава КЭА Талгат Темирханов.

Предложенный вариант льготной госпрограммы подразумевает целевое использование кредитных средств предприятиями и усиление мониторинга.

"Кредитование сектора под льготные ставки позволит перенаправить долю высвободившихся средств из-за снижения процентной ставки на реализацию дополнительных мероприятий по ремонту и модернизации объектов. И здесь речь идет о льготном кредитовании не только для энергопредприятий, но и других объектов жизнеобеспечения. Своего рода промышленная ипотека", – уточнили инициаторы программы льготного кредитования.

КЭА предлагает полностью пересмотреть меры поддержки объектов жизнеобеспечения путем разработки льготной госпрограммы. Кредиты для энергообъектов должны быть целевого назначения с низкой процентной ставкой и сроком займа до 20 лет. Сектор, по словам инициаторов, также нуждается в рефинансировании действующих займов.

"В отрасли высокая закредитованность, причем по рыночным ставкам. Без пересмотра текущих условий повышаются риски срыва плана по поэтапному снижению износа и модернизации энергетической инфраструктуры. Здесь необходимы капитальные вложения, но убыточные тарифы не обеспечат необходимый приток инвестиций. Льготное кредитование по аналогу с Россией предоставит возможность участникам отрасли оформлять банковские займы под низкие проценты и вкладывать их в производство. Следовательно, программа минимум по снижению износа на 15% уже в ближайшее время может быть выполнена. Также усиление мер господдержки нашего сектора позволит уже от теории по строительству новых электрогенерирующих мощностей переходить непосредственно к реализации. Сейчас все упирается в финансирование", – уточнили в КЭА.

Энергетиками также ставится вопрос о создании Единого государственного органа для стратегической отрасли. Действующая модель регулирования сектора, когда энергетика находится под влиянием сразу нескольких министерств, отрицательно влияет на реализацию поставленных отраслевых задач.

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Анастасия Стативкина
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