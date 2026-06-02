Алекс Хонг: Казахстан строит в Алатау не просто город, а новую экономическую модель

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область показала, что проект Alatau City выходит за рамки обычного градостроительства. Речь идет не только о создании нового города рядом с Алматы, а о формировании особой правовой, инвестиционной и цифровой модели развития.

Алатау занимает 88 тысяч гектаров, его развитие рассчитано до 2050 года, а территория будет разделена на четыре функциональные зоны. Президент назвал проект "городом ускоренного развития" с уникальным правовым статусом и подчеркнул, что основные принципы его развития закреплены в новой Конституции. Уже сформирован пул из более чем 50 инвестиционных проектов общим объемом около 2 трлн тенге с созданием свыше 50 тысяч рабочих мест.

Но ключевой акцент был сделан не только на инвестициях. Токаев отдельно обозначил необходимость сильной правовой базы, защиты инвесторов, развития цифровых активов, искусственного интеллекта, энергоэффективности, социальной инфраструктуры и качественной городской среды. По сути, Казахстан пытается создать не просто новый населенный пункт, а платформу будущего экономического роста.

О том, чем Alatau City может быть интересен для международного капитала, технологий и инновационных экосистем, Zakon.kz поговорил с сингапурским экспертом в области стратегического развития, инвестиций и новых технологий Алексом Хонгом.

– Президент Токаев подчеркнул, что специальный правовой режим сам по себе не гарантирует успех. Нужны качественные институты, прозрачность и предсказуемые правила. Почему это так важно для Алатау?

– Я считаю, что это главный вопрос для будущего Алатау. В XX веке города конкурировали дорогами, зданиями, налоговыми льготами и промышленными зонами. Сегодня все иначе. Инвестор смотрит не только на инфраструктуру, а на операционную систему города.

Под этим я понимаю качество институтов, стабильность правил, защиту собственности, прозрачность регулирования и способность государства не менять условия игры в середине процесса. Для долгосрочного капитала это важнее разовой льготы.

В этом смысле подход президента Касым-Жомарта Токаева выглядит сильным, потому что он рассматривает Алатау не просто как строительный проект, а как институциональную платформу. Особый правовой режим должен стать не территорией исключений, а территорией доверия.

Сингапурский опыт показывает, что именно доверие формирует долгосрочную стоимость. Сильная правовая система, политическая воля, прозрачные процедуры, надежные механизмы KYC и AML сделали Сингапур финансовым центром и площадкой для интеллектуальной собственности.

Если Алатау объединит инфраструктуру, правовую стабильность и качественное управление, он получит преимущество перед многими новыми городами, которые строились быстро, но не смогли создать устойчивую институциональную среду.

– Алатау позиционируется как первый крипто-город региона. При этом президент говорил о цифровом тенге, токенизации недвижимости, инфраструктуры и сырьевых активов. Может ли это стать новым этапом развития Smart City?

– На мой взгляд, да. Алатау может стать не просто умным городом, а программируемым городом нового поколения.

Обычный Smart City собирает данные и помогает управлять транспортом, освещением, безопасностью, коммунальными системами. Это важно, но уже недостаточно. Следующий этап заключается в том, чтобы цифровые технологии были встроены не только в сервисы, но и в экономику, управление и инвестиции.

Я бы здесь отделял зрелую цифровую модель от простой "криптонизации". Чисто криптовалютная логика часто связана со спекуляциями. Гораздо перспективнее курс, о котором говорил президент Токаев: цифровые активы, цифровой тенге, токенизация реального сектора и прозрачный мониторинг транзакций.

Казахстан обладает реальными активами: инфраструктурой, недвижимостью, сырьевыми ресурсами, энергетическими объектами, транспортными узлами. Если токенизация будет опираться на реальные активы, она может создать новый рынок инвестиционных инструментов.

Я бы хотел видеть Алатау не просто крипто-городом, а городом, где цифровой тенге становится основой доверенной цифровой экономики. Такой подход способен защитить интересы государства и граждан, повысить прозрачность и одновременно открыть новые возможности для инвесторов.

– Развитие Алатау рассчитано до 2050 года, а стратегические документы должны быть приняты до конца 2026 года. Почему для инвесторов так важен горизонт 20-30 лет?

– Для долгосрочного капитала горизонт планирования имеет решающее значение. Семейные офисы, суверенные фонды, инфраструктурные инвесторы и технологические компании не оценивают такие проекты на два или три года. Они хотят понимать, будет ли город расти десятилетиями.

Поэтому важно, что в повестке Алатау звучит горизонт 2050 года. Инвестору необходимо видеть, где будут транспортные узлы, какие отрасли станут приоритетными, как будет развиваться энергетика, как будут защищены активы, какие образовательные и научные центры появятся.

Без такого горизонта невозможно запускать сложные технологические проекты. Биотехнологии, центры обработки данных нового поколения, возобновляемая энергетика, цифровая инфраструктура и исследовательские кластеры требуют длительного цикла. Они не дают мгновенного результата, но формируют будущую экономическую стоимость.

Я вижу для Алатау возможность стать исследовательским и технологическим узлом между Европой и Азией. Казахстан имеет выгодное географическое положение, политическую стабильность и растущее стремление к технологическому развитию.

Сильная сторона позиции Токаева в том, что он требует не отчетов на бумаге, а конкретных документов, сроков, показателей и ответственности. Для инвесторов это важный сигнал.

– Президент назвал Алатау первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, сервисы и экономика будут интегрированы на основе больших данных и "умного" управления. Как AI должен работать в такой модели?

– Искусственный интеллект должен рассматриваться не как замена человеку, а как инструмент усиления человеческих возможностей. В ближайшие 10-15 лет города будут конкурировать за таланты. Победят не те, кто просто установит больше цифровых систем, а те, кто сделает жизнь людей продуктивнее и удобнее.

Алатау может использовать AI в здравоохранении, образовании, транспорте, финансах, экологии, госуправлении и городском планировании. Но важно с самого начала установить этические рамки. Искусственный интеллект не должен внедряться только ради сокращения расходов.

В здравоохранении AI может помогать в ранней диагностике, телемедицине и распределении нагрузки между клиниками. В образовании он может создавать персональные траектории обучения. В транспорте он способен управлять потоками, снижать пробки и сокращать выбросы.

Для Казахстана это шанс перепрыгнуть через несколько этапов развития. Если Алатау будет строиться как цифровой город с самого начала, ему не придется модернизировать устаревшие системы, как это делают многие мегаполисы.

Именно поэтому политика Казахстана в сфере цифровизации и искусственного интеллекта выглядит перспективной. Алатау может стать не витриной технологий, а реальной лабораторией новой городской экономики.

– Президент отдельно говорил об энергоэффективности, концепции First fuel, социальной инфраструктуре и подготовке кадров. Может ли Алатау стать устойчивым городом не на бумаге, а в реальной экономике?

– Да, но для этого устойчивость нужно понимать шире, чем просто озеленение или благоустройство. Настоящая устойчивость начинается с эффективности всей городской системы: энергии, воды, транспорта, зданий, здравоохранения, образования и повседневных сервисов.

Президент привел важные цифры: потери электроэнергии в сетях Казахстана составляют около 10 процентов, потери теплоэнергии также около 10 процентов, а в 2024 году потери электроэнергии превысили 9 миллиардов киловатт-часов. Если новый город не учтет эти уроки, он воспроизведет старые проблемы в новой форме.

Концепция First fuel очень правильна. Сэкономленная энергия часто дешевле новой генерации. Поэтому Алатау должен проектироваться как город максимальной эффективности. Здания должны быть энергоэффективными, сети цифровыми, потребление управляемым, транспорт менее зависимым от личных автомобилей.

Также важны образование и исследования. Если Golden District станет международным центром науки и образования, город сможет привлекать таланты, стартапы и исследовательские центры.

Я бы рассматривал Алатау как будущий узел цифрового Шелкового пути. Это не просто город в степи, а площадка, где Казахстан может соединить транспорт, данные, финансы, образование, технологии и человеческий капитал.

