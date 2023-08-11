Жаксылык Омар поговорил о будущем с жителями Усть-Каменогорска

В очередной публикации на своей странице аким Усть-Каменогорска решил рассказать согражданам о том, какое развитие ждет их город. В десятиминутном обращении Жаксылык Омар описал планы по созданию новых районов многоэтажной и индивидуальной застройки.

По словам акима, в ближайшие десять, а возможно и пятнадцать лет развитие Усть-Каменогорска сосредоточится на левобережье Иртыша. В планах – завершение застройки в двух микрорайонах, которые строятся уже сегодня, и возведение еще трех районов там, где сейчас пока еще раскинулись пустыри.

Нынешний аким твердо уверен, что стабильный рост города обернется укреплением экономики и качества жизни. Именно поэтому планомерная работа по подготовке новых площадей ведется постоянно. В перспективных районах прокладываются сети коммуникаций, ведется проектная работа. Аналогично дела обстоят и в четырех районах индивидуальной жилой застройки.

Не побоялся аким упомянуть и риски, связанные с ростом города. В первую очередь, это ресурс коммунальных мощностей. И если с водоснабжением местные власти уже разобрались, построив новый большой водозабор, то решить вопросы электроснабжения и теплоснабжения растущего города только предстоит. В частности, этому послужит строительство высоковольтной линии, связывающей Усть-Каменогорск с республиканской энергосистемой. А также реконструкция котельных и строительство второй ТЭЦ в городе.