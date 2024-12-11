Бывший аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар получил должность в команде главы ВКО

Экс-градоначальник Усть-Каменогорска Жаксылык Омар получил новую должность, сообщает Zakon.kz.

Он назначен советником акима ВКО Ермека Кошербаева.

Между тем новый аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов рассказал, что областной центр ему хорошо знаком и дорог.

"Этот город не чужой для меня. Я с детства рос здесь. Этот город знаю и люблю. Поставленные передо мной задачи понятны. Большое спасибо за доверие", – приводит Altainews его слова.

27 ноября 2024 года Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска в связи с истечением срока полномочий. Сегодня, 11 декабря, новым акимом города назначили Алмата Акышова.

