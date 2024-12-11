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Общество

Бывший аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар получил должность в команде главы ВКО

Жаксылык Омар, новая должность, аким ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 16:30 Фото: Instagram/Жаксылык Омар
Экс-градоначальник Усть-Каменогорска Жаксылык Омар получил новую должность, сообщает Zakon.kz.

Он назначен советником акима ВКО Ермека Кошербаева. 

Между тем новый аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов рассказал, что областной центр ему хорошо знаком и дорог.

"Этот город не чужой для меня. Я с детства рос здесь. Этот город знаю и люблю. Поставленные передо мной задачи понятны. Большое спасибо за доверие", – приводит Altainews его слова. 

27 ноября 2024 года Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска в связи с истечением срока полномочий. Сегодня, 11 декабря, новым акимом города назначили Алмата Акышова. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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