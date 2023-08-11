Минобороны сделало заявление по поводу переброски боевой техники и военных

В рамках плана подготовки войск в Вооруженных силах Казахстана проводятся занятия по боевой подготовке. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства обороны 11 августа 2023 года.

В сообщении сказано, что подразделения совершат переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнят практические учебно-боевые задачи.



"На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями". Пресс-служба МО РК

В этой связи в ведомстве обращаются к казахстанцам с просьбой не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

30 июля 2023 года в Министерстве обороны прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о транспортировке военной техники в Россию. Тогда заявили, что сведения не соответствуют действительности.