В Поти началось строительство мультимодального портового терминала

Группа компаний "PTC Holding" завершает демонтаж конструкций на территории планируемого к строительству мультимодального терминала в порту Поти (Грузия) и приступает к строительным работам.

Сегодня на месте будущего глобального инфраструктурного объекта Казахстана и Грузии была заложена капсула. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, а также бизнесмены двух стран.

"Важно отметить, что сейчас экономическое сотрудничество Грузии и Казахстана выходит на новый этап развития и этому свидетельствует тот факт, что в 2022 году грузооборот между странами составил 3 млн долларов и утроился за последний год. В этом смысле для правильного и грамотного развития взаимоотношений и потенциала обязательно необходимо развивать инфраструктуру в плане логистики грузоперевозок". Леван Давиташвили

Фото: PTC Holding

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев отметил, что Казахстан сейчас уделяет особое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Казахстан должен стать транзитным хабом в перевозке грузов из КНР в страны ЕС и обратно. Такие проекты будут способствовать этому. Я хотел бы поблагодарить наших казахстанских инвесторов, PTC Holding, за то, что компания идет в унисон с планами страны по развитию инфраструктуры. Очень рад констатировать тот факт, что Казахстан участвует в развитии портовой инфраструктуры за пределами Батуми, уже в Поти. Это в интересах Казахстана и Грузии с точки зрения развития перспектив ТМТМ". Марат Карабаев

Строящийся терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте (ТМТМ).

"Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте (ТМТМ), что крайне важно для казахстанских предприятий в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов", - заявил во время церемонии закладки капсулы в честь начала строительства мультимодального терминала АО "Рoti Transterminal" председатель правления группы компаний "PTC Holding" Тимур Карабаев.