В Поти началось строительство мультимодального портового терминала
Сегодня на месте будущего глобального инфраструктурного объекта Казахстана и Грузии была заложена капсула. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, а также бизнесмены двух стран.
"Важно отметить, что сейчас экономическое сотрудничество Грузии и Казахстана выходит на новый этап развития и этому свидетельствует тот факт, что в 2022 году грузооборот между странами составил 3 млн долларов и утроился за последний год. В этом смысле для правильного и грамотного развития взаимоотношений и потенциала обязательно необходимо развивать инфраструктуру в плане логистики грузоперевозок".Леван Давиташвили
Фото: PTC Holding
В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев отметил, что Казахстан сейчас уделяет особое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
"Казахстан должен стать транзитным хабом в перевозке грузов из КНР в страны ЕС и обратно. Такие проекты будут способствовать этому. Я хотел бы поблагодарить наших казахстанских инвесторов, PTC Holding, за то, что компания идет в унисон с планами страны по развитию инфраструктуры. Очень рад констатировать тот факт, что Казахстан участвует в развитии портовой инфраструктуры за пределами Батуми, уже в Поти. Это в интересах Казахстана и Грузии с точки зрения развития перспектив ТМТМ".Марат Карабаев
Строящийся терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте (ТМТМ).
"Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте (ТМТМ), что крайне важно для казахстанских предприятий в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов", - заявил во время церемонии закладки капсулы в честь начала строительства мультимодального терминала АО "Рoti Transterminal" председатель правления группы компаний "PTC Holding" Тимур Карабаев.
Фото: PTC Holding
По его словам, в первые годы эксплуатации терминала основной упор будет сделан на привлечение грузов в рамках Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута и CASCA+, что позволит переработать 80 тысяч TEU/год с дальнейшим наращиванием объемов.
Это особенно актуально, поскольку геополитическая обстановка складывающаяся из-за событий на Украине серьезно повлияла на мировую логистику, в том числе на традиционные маршруты казахстанского экспорта и импорта. В этих условиях Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ) обрел новую актуальность, к примеру, в 2021 году перевезено в рамках данного маршрута 25,2 тысячи TEU, в 2022 году - 33,6 тысячи TEU, в 2023 году этот показатель прогнозируется на уровне 52,9 тысячи TEU. По итогам 6 месяцев этого года по маршруту ТМТМ, согласно данным МИИР РК, грузооборот вырос на 77% и составил 1 320 тыс. тонн.
Общая сумма инвестиций в проект, по словам директора по развитию "PTC Holding" Олжаса Арыкбаева оценивается в 15-20 млн долларов. Финансирование будет осуществляться на паритетных принципах казахстанскими и грузинскими участниками проекта. Он также сообщил, что активная фаза строительства с сентября этого года и в 1-ом квартале 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди проекта. Максимальная мощность терминала с учетом технологии работы составит 450 тысяч TEU/год.
"Поскольку мы будем использовать мультимодальные технологии, то есть перетаривать грузы из универсального парка, автотранспорта в контейнеры и наоборот, с возможностью отправки грузов по Черному морю, то наш терминал сможет "переварить" в объемах до 5,5 млн тонн грузов или до 450 тыс. TEU".Олжас Арыкбаев
По его словам, на первом этапе будут приобретены; 3 ричстакера, 1 козловой кран, 1 маневровый локомотив, вилочные погрузчики.
А сам терминал сможет оказывать клиентам следующий перечень услуг:
- доставка контейнеров с порта на терминал и в обратном направлении;
- доставка контейнеров с других терминалов и в обратном направлении;
- формирование шаттл-поездов по направлению Поти - Алят - Поти;
- перетарка грузов с универсальных вагонов и автотранспорта в контейнер и наоборот;
- обработка негабаритных грузов.
Реализация инфраструктурных проектов, включающих в себя строительство транспортно-логистических терминалов на основных сухопутных международных коридорах между странами Европы и Китайской Народной Республикой является стратегическим направлением развития Группы компаний "PTC Holding".
"Когда мы говорим о больших грузопотоках и серьезных грузоотправителях надо на кого-то и на что-то опираться. В этом смысле работа именно с портовой инфраструктурой должна быть филигранной. Она должна обеспечивать приемку, оформление, отправку грузов".Глава "PTC Holding" Тимур Карабаев
"Мы всегда строили свою стратегию на поиске узких мест, и там, где они есть и появляется возможность их физически "расшить" через развитие логистической инфраструктуры, туда мы и вкладывали деньги. Именно она обеспечивает нашу конкурентную позицию на рынке. Изучая новые маршруты, мы смотрим на пропускную способность тех или иных мест, и там где она не такая высокая, но вполне реалистично за адекватные деньги в адекватные сроки ее модернизировать, мы готовы туда инвестировать". Тимур Карабаев
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