В 14 регионах Казахстана на субботу объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях страны на 12 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке Карагандинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 25-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере Улытауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-западный, ночью на севере, востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с



Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +37. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+38. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара +36+38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара +38+40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный на западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. 12-14 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, юге, востоке области гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северозападный, при грозе порывы 15-18 м/с.



Ночью на юге Абайской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На севере, западе области охраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, западе, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами порывы 23 м/с. На севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.



Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге, востоке области временами порывы 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с.



В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается ветер северо-западный порывы 15- 20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер северо-западный порывы 15- 20 м/с. 12 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

