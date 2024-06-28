Штормовое предупреждение объявлено на субботу в 14 областях Казахстана

В 14 областях Казахстана на 29 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидается ветер юго-западный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер западный, юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-18 м/с.



На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, юге области сохраняется, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Семее днем сохраняется сильная жара +37. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.



Утром и днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 18 м/с.



В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара +36. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на востоке, западе Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20, днем 15-20, на востоке, юге области временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +36. В Алматы днем ожидается гроза.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в субботу, 29 июня 2024 года.