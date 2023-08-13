Пьяный водитель выехал на площадь перед областным акиматом в Костанае

13 августа утром на площади перед областным акиматом стояла белая Lada Priora с пробитыми колесами. Оказалось, что пьяный водитель выехал туда, протаранив клумбы, сообщает Zakon.kz.

Машину заметил корреспондент "НГ" и обратился за комментарием в полицию.

По словам автора новости, колеса автомобиля, вероятно, были прострелены сотрудниками полиции.

"Возле правого заднего колеса стояли бутылка сока и коньяка. Вокруг автомобиля были три патрульные машины и около десяти полицейских. На автомобиле также не было номерных знаков", – пишет портал Наша Газета.

Фото: ng.kz/Андрей Скиба

В полиции подтвердили, что мужчина был пьян.

"Около 06:00 на пересечении пр. аль-фараби и ул. Баймагамбетова водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны железнодорожного вокзала в прямом направлении, повредив клумбы, выехал на площадь перед областным акиматом", – сообщили в ДП Костанайской области.

Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.608 КоАП РК "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

Ему может грозить наказание в виде административного ареста на 15 суток.