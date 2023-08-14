Операцию по борьбе с наркотиками в ОДКБ будут координировать из Алматы
Как сообщила на брифинге 14 августа официальный
представитель МВД Шугыла Турлыбек, организационное совещание по проведению антинаркотической операции "Канал-Перехват" прошло в Алматы.
"Операцию "Канал-Перехват" проведут уже в сентябре этого года на территории государств-членов Организации договора о коллективной безопасности с участием компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. Взаимодействие и координацию действий правоохранительных органов стран-участниц будет осуществлять Международный координационный штаб, дислоцированный в Алматы на площадке Центрально-Азиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". Шугыла Турлыбек
В качестве наблюдателей в операции планируют участвовать представители правоохранительных органов Индии, Ирана, Китая, Монголии, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, а также ряда международных организаций – Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Регионального управления ООН по наркотикам и преступности, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ.
Основными задачами операции будут:
- пресечение оборота новых психоактивных веществ;
- ликвидация каналов контрабанды афганских опиатов из Афганистана и Ирана на территории государств ОДКБ;
- пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок и легализации наркодоходов;
- изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на борьбу с наркобизнесом потратят 53 млрд тенге.