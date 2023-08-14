Операцию по борьбе с наркотиками в ОДКБ будут координировать из Алматы

О планах по проведению антинаркотической операции "Канал-Перехват" на территории стран Организации договора о коллективной безопасности сообщили в МВД РК, передает Zakon.kz.

Как сообщила на брифинге 14 августа официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек, организационное совещание по проведению антинаркотической операции "Канал-Перехват" прошло в Алматы.



"Операцию "Канал-Перехват" проведут уже в сентябре этого года на территории государств-членов Организации договора о коллективной безопасности с участием компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. Взаимодействие и координацию действий правоохранительных органов стран-участниц будет осуществлять Международный координационный штаб, дислоцированный в Алматы на площадке Центрально-Азиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". Шугыла Турлыбек

В качестве наблюдателей в операции планируют участвовать представители правоохранительных органов Индии, Ирана, Китая, Монголии, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, а также ряда международных организаций – Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Регионального управления ООН по наркотикам и преступности, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ.

Основными задачами операции будут:

пресечение оборота новых психоактивных веществ;

ликвидация каналов контрабанды афганских опиатов из Афганистана и Ирана на территории государств ОДКБ;

пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок и легализации наркодоходов;

изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на борьбу с наркобизнесом потратят 53 млрд тенге.