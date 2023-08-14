Вопрос о возвращении головы Кенесары хана прокомментировали в МИД РК

На брифинге в министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров прокомментировал возможность возвращения головы Кенесары хана на родину, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель ведомства, есть данные, что головы Кенесары хана якобы не существует.

"По некоторым данным, по утверждению российской стороны, этой головы якобы в природе не существует", – сказал Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с ханом Кенесары, должны выяснять казахстанские историки совместно со своими российскими коллегами.

"Пусть историки займутся и будут точно выяснять со своими российскими коллегами данный факт". Айбек Смадияров

По словам представителя МИД РК, если через дипломатические каналы в министерство поступают такие вопросы от других ведомств, то их перенаправляют российской стороне.

Несколько лет назад СМИ сообщали, что череп Кенесары находился в этнографическом музее в Москве. В 2021 году туда собирались выезжать казахстанские специалисты для идентификации черепа и ружья великого хана.

Ранее коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана.