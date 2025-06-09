В МИД прокомментировали возможность эвакуации казахстанцев из Лос-Анджелеса

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 9 июня 2025 года прокомментировал массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли эвакуировать казахстанцев из города.

"Этот синдром эвакуации... Вы знаете сколько вопросов? Если с нашим гражданином за рубежом что-то случилось или происходит, наше посольство, наши дипломаты помогут обязательно. По поводу ситуации с Лос-Анджелесе: там нет никаких военных действий, аэропорты работают в штатном режиме. Зачем кого-то эвакуировать? Скажите? Обращений от наших граждан не поступало, никто не жаловался. В США прекрасно работает интернет и телевидение. Все граждане могут посмотреть, что там происходит. Мы же не нянька: "Каждому гражданину говорить, это не делай, то делай", – сказал в ответ Айбек Смадияров.

Он попросил казахстанцев перед посещением города убедиться, куда он едет и насколько это будет безопасно.

"Человек должен думать в первую очередь о себе. Поэтому эвакуировать мы никого не собираемся и не планируем", – подчеркнул Айбек Смадияров.

В целом, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства Казахстана, нелегальные мигранты вне закона.

"Если человек поехал туда нелегально, значит он нарушил закон. Почему правительство Казахстана должно его эвакуировать? Или защищать перед американскими властями за то, что он нарушил законы той страны? Поэтому американское правительство вправе высылать всех граждан, которые находятся у них нелегально, за пределы своей страны. То же самое делается и в нашей стране ежедневно. Если человек поехал законно, он покажет документы и может спокойно там оставаться. Если незаконно, то будь добр, неси свое наказание – возвращайся домой либо улетай в другую страну", – резюмировал Айбек Смадияров.

Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции по поиску нелегальных мигрантов, в результате которого были задержаны 45 человек. 8 июня 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов национальной гвардии на фоне массовых протестов из-за миграционных рейдов.