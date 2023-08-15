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Законодательство РК

В Казахстане для некоторых иностранцев изменили правила прикрепления к поликлиникам

В Казахстане для некоторых иностранцев изменили правила прикрепления к поликлиникам Фото: pixabay
В Казахстане изменились правила прикрепления к поликлинике для некоторых иностранных граждан. Об этом 15 августа 2023 года рассказали в НАО "Фонд социального медицинского страхования", сообщает Zakon.kz.

В фонде напомнили, что с 15 сентября стартует ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи.

"В этом году правила прикрепления изменились для иностранцев – трудовых мигрантов. Теперь иностранцы должны предъявить договор или добровольного медицинского страхования или договор вмененного медицинского страхования".Пресс-служба НАО "ФСМС"

Новые правила вступили в действие с 14 августа текущего года.

"В связи с изменениями в трудовое законодательство и Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения изменились правила прикрепления к поликлиникам и правила оказания медицинской помощи иммигрантам. Изменения в приказы коснутся исключительно иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран – участниц ЕАЭС (РФ, Беларусь, Кыргызстан, Армения)".Пресс-служба НАО "ФСМС"

Согласно новым правилам, прикрепляются такие иностранцы к поликлинике на основании договора добровольного (ДМС) или договора вмененного медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь.

Прикрепляются они только на срок действия договора, после чего автоматически открепляются от медорганизации.

"Для того, чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно написать заявление на имя ее руководителя в произвольной форме на казахском или русском языке. К заявлению нужно приложить документ, удостоверяющий личность (или заграничный паспорт), договор ДМС или ВМС и согласие членов семьи, если заявление подает их законный представитель. Заявитель может лично обратиться в медорганизацию, либо за него это может сделать страховая компания. Перечень поликлиник для прикрепления должен быть указан в приложении к договору (ДМС или ВМС)".Пресс-служба НАО "ФСМС"

Прикрепляться можно к медорганизациям – поставщикам Фонда социального медицинского страхования, которые предоставляют первичную медико-санитарную помощь.

В ФСМС отметили, что договором ЕАЭС предусмотрены не только права, но и обязанности иностранцев в области здравоохранения, в число которых входит своевременное прохождение профилактических скринингов на раннее выявление заболеваний, своевременная постановка женщин на учет по беременности (до 12 недель), динамическое наблюдение хронических и социально-значимых заболеваний.

"Также нужно знать, что иностранцы, временно проживающие в Казахстане, не могут получать медпомощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБПМ), который полагается только постоянно проживающим в республике, за исключением медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих".Пресс-служба НАО "ФСМС"

В фонде подчеркнули, что для граждан Казахстана, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остается прежним.

Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте ФСМС в разделе "Выбрать поликлинику".

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