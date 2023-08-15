"Манчестер Сити" – "Севилья": кто станет победителем в борьбе за Суперкубок УЕФА?

17 августа нас ожидает столкновение победителей еврокубков. В матче, главным призом которого станет Суперкубок УЕФА, встретятся "Манчестер Сити" и "Севилья".

Своим прогнозом на то, какая команда заберет трофей, поделились эксперты Parimatch.

"Манчестер Сити"

Несмотря на сильную сетку Лиги Чемпионов 22/23, "Сити" довольно легко дошли до финала. По ходу плей-офф были биты "РБ Лейпциг", "Бавария" и мадридский "Реал", причем "быки" и "сливочные" были разгромлены "горожанами" в гостях. А вот финал уже вышел напряженным, но манкунианцы все-таки смогли выиграть главный еврокубок у "Интера", благодаря голу Родри.

Во внутреннем первенстве клуб Пепа Гвардиолы также возымел успех, выиграв Премьер-лигу и Кубок Англии, тем самым обеспечив себе требл. Главный секрет успеха "Сити" – Эрлинг Холанн, сразу влившийся в команду и начавший забивать голы пачками. Но даже без учета норвежца, в "синей" части Манчестера собрался крайне мощный коллектив, способный играть в комбинационный атакующий футбол.

"Севилья"

Лига Европы была будто создана для команды из Андалусии. На пути к трофею "нервионцев" не смогли остановить даже "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", причем "красные дьяволы" были с позором разгромлены дома. В финале турнира севильцами была повержена "Рома" Жозе Моуринью, с которой, однако, пришлось повозиться до серии пенальти. Таким образом, "красно-белые" взяли седьмой титул Лиги Европы в истории, и пятый – за последние 10 лет.

Однако в Ла Лиге андалусийцы провалились, заняв всего лишь 12-ое место, что привело к отставке главного тренера Хорхе Сампаоли, которого по ходу сезона сменил Хосе Луис Мендилибар. Однако на команду это мало повлияло: "Севилья" сохранила свой оборонительный стиль игры, который в игре с грандами зачастую превращается в "автобус". Но не стоит недооценивать контратаки "нервионцев" – они отлично пользуются ошибками соперников и наказывают за них, что в полной мере прочувствовал на себе "Манчестер Юнайтед".

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Учитывая атакующий стиль "Сити" и умелые контратаки "Севильи", "всухую" матч за Суперкубок УЕФА явно не закончится. С этим согласны и эксперты Parimatch, дающие на "тотал больше 2,5" заманчивый коэффициент 1.68. Уверены они и в фаворите матча: вероятность победы "горожан" оценивается в 1.36 против 9.00 у "нервионцев". А вот насчет того, забьют обе команды или нет, мнения аналитиков расходятся – 1.98 против 1.83.

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