Маршруты некоторых автобусов временно изменятся в Алматы
Фото: Zakon.kz
Акимат города предоставил временный график движения маршрутов с 15 августа по 15 ноября, передает Zakon.kz.
Изменения обусловлены работами по реконструкции подземного газопровода по улице Папанина и коснутся следующих маршрутов:
- №121 – в южном направлении – ул. Майлина – ул. Шемякина – пр. Рыскулова – ул. Жангельдина – далее по схеме;
- №121 – в северном направлении – ул. Жангельдина – пр. Рыскулова (на восток) – разворот перед ОП "Школа-гимназия №103" – ул. Шемякина – ул. Майлина – далее по схеме;
- №74 – в южном направлении – ул. Гете – ул. Хмельницкого – ул. Шемякина – пр. Рыскулова – ул. Жангельдина – далее по схеме;
- №74 – в северном направлении – ул. Жангельдина – пр. Рыскулова (на восток) – разворот перед ОП "Школа-гимназия №103" – ул. Шемякина – ул. Майлина – разворот перед ОП "Улица Писарева" – ул. Хмельницкого – ул. Гете – далее по схеме.
Ранее сообщалось, что схему движения изменит 21 автобусный маршрут в Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript