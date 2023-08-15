Маршруты некоторых автобусов временно изменятся в Алматы

Акимат города предоставил временный график движения маршрутов с 15 августа по 15 ноября, передает Zakon.kz.

Изменения обусловлены работами по реконструкции подземного газопровода по улице Папанина и коснутся следующих маршрутов:

№121 – в южном направлении – ул. Майлина – ул. Шемякина – пр. Рыскулова – ул. Жангельдина – далее по схеме;

№121 – в северном направлении – ул. Жангельдина – пр. Рыскулова (на восток) – разворот перед ОП "Школа-гимназия №103" – ул. Шемякина – ул. Майлина – далее по схеме;

№74 – в южном направлении – ул. Гете – ул. Хмельницкого – ул. Шемякина – пр. Рыскулова – ул. Жангельдина – далее по схеме;

№74 – в северном направлении – ул. Жангельдина – пр. Рыскулова (на восток) – разворот перед ОП "Школа-гимназия №103" – ул. Шемякина – ул. Майлина – разворот перед ОП "Улица Писарева" – ул. Хмельницкого – ул. Гете – далее по схеме.

Ранее сообщалось, что схему движения изменит 21 автобусный маршрут в Алматы.