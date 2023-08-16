Транзитом через Казахстан в РФ и Евросоюз – о нарушителях госграницы рассказали в КНБ

На брифинге в СЦК первый заместитель начальника Департамента охраны границы Погранслужбы КНБ РК полковник Серик Ахметкалиев рассказал, сколько человек с начала года пытались незаконно пересечь госграницу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя Погранслужбы КНБ, с начала года госграницу пытались незаконно пересечь свыше 200 человек. Такие факты чаще всего фиксируют в северных регионах Казахстана.

"В северных областях с начала года такие факты повторяются практически во всех областях. В основном это Западный Казахстан, Актюбинская, Костанайская области. С начала года задержаны граждане третьих стран, которые пытаются пересечь госграницу через Казахстан транзитом в сторону РФ, дальше в страны Евросоюза. Общее количество задержанных – 210 человек". Серик Ахметкалиев

Серик Ахметкалиев уточнил, что всех нарушителей границы привлекли к ответственности и решением суда депортировали из Казахстана.

"Динамика, в принципе, не меняется. Со стороны России без изменений, мало переходов в нашу сторону. От нас участились случаи, с начала года 210 человек". Серик Ахметкалиев

9 августа 2023 года сообщалось, что пограничники КНБ РК задержали пятерых иностранцев при попытке незаконно пересечь государственную границу Казахстана с Россией. Задержанные пытались попасть в Евросоюз.