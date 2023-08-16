Представитель КНБ о суицидах пограничников: Причины – игровая зависимость и долги

Заместитель начальника Департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы Погранслужбы КНБ РК полковник Ерик Бериков на брифинге в СЦК прокомментировал дедовщину и случаи суицидов среди солдат-пограничников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос по поводу дедовщины в Погранслужбе, спикер заявил, что такого явления нет.

"Дедовщины в Пограничной службе нет. У нас военнослужащие проходят службу всего лишь один год. Соответственно, при увольнении приходит следующий призыв, они вообще не пересекаются. Поэтому дедовщины у нас в армии нет". Ерик Бериков

Касательно последних случаев суицида он отметил, что по каждому факту проводят тщательное служебное расследование.

"К сожалению, у нас имели место такие факты. Уже обсуждали ранее вопрос гибели нашего военнослужащего. По каждому факту проводится тщательное служебное расследование. Виновных должностных лиц привлекают к строгой дисциплинарной ответственности. По последнему случаю пять должностных лиц сняли с занимаемых должностей. Одного понизили в должности". Ерик Бериков

Ерик Бериков указал, что с занимаемых должностей сняли начальника областного департамента, руководителя пограничного управления, начальника заставы и соответствующих заместителей по воспитательной работе. Он добавил, что в Погранслужбе существует специальная программа, в рамках которой реализуют меры, направленные на профилактику суицидов, и подчеркнул, что не согласен с мнением, что именно среди пограничников часто происходят самоубийства.

"Причины бывают разные – семейно-бытовые, психологические какие-то моменты. Есть игровая зависимость. Бывали такие факты, что военнослужащие попадали в долговые обязательства и принимали такое решение. В рамках программы "Береги жизнь", которая у нас есть, предусмотрены мероприятия по недопущению гибели среди военнослужащих Вооруженных сил и других войск и воинских формирований". Ерик Бериков

1 мая 2023 года в социальных сетях появилась информация о суициде курсанта Академии Комитета национальной безопасности РК в Алматы. Позже в КНБ РК обнародовали новые детали по поводу самоубийства курсанта.