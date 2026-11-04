Ответственность лежит и на Минэнерго – глава ведомства об алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал задержки строительства новых мощностей алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сроки модернизации и строительства двух ТЭЦ разнятся.

"По ТЭЦ-2, в целом, станция будет запущена 25 декабря 2026 года. По ТЭЦ-3 дела идут не лучшим образом. По заверениям "Самрук-Энерго", строительство будет завершено к концу 2027 года. Вы знаете, недавно на заседании правительства было объявлено об увольнении бывшего председателя правления "Самрук-Энерго", которого неоднократно предупреждали о срыве сроков и невыполнении должного количества работ, предусмотренных графиком", – напомнил Аккенженов.

Он заверил, что ответственность с себя никто не снимает.

"Ответственность, в том числе, есть и на Минэнерго. Но здесь необходимо подрядчикам, в частности "Самрук-Энерго", вводить передовые программные продукты и привлекать независимых инспекторов, которые будут следить за ходом строительства и качеством работ, а также докладывать о результатах", – добавил глава Минэнерго.

29 октября премьер-министр Олжас Бектенов назвал причины увольнения экс-главы "Самрук-Энерго" Кайрата Максутова.