Куда первым делом отправился Токаев в Алматы

Стало известно, с посещения какого объекта началась рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении Telegram-канала Акорды 18 августа 2023 года.

Фото: akorda.kz

Плотина "Аюсай" расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер.

Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тыс. человек и около 2 тыс. объектов.

Глава государства отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата Алматы и ГУ "Казселезащита".

Также сообщается, что возле плотины "Аюсай" Касым-Жомарту Токаеву был презентован пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста.

Фото: akorda.kz

Эти установки в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели. Такие технологии будут внедрены во всех 7 горных регионах страны.

Фото: akorda.kz

Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК.

Информация о плотине Аюсай: – Высота плотины: 41,1 м. – Длина плотины по гребню: 330,2 м. – Объем селехранилища: 2,3 млн куб. м. – Площадь плотины: 6,9 га. – Проектная стоимость: 10,5 млрд тенге.

18 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Сообщалось, что в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города, посетит ряд социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.