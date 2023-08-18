Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане планируют ввести запрет на ввоз пшеницы

В Казахстане планируют ввести запрет на ввоз пшеницы Фото: pixabay
Казахстан планирует ввести полугодовой запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий проект приказа разработало министерство сельского хозяйства.

Согласно документу ввоз пшеницы железнодорожным транспортом будет возможен исключительно в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

Проект размещен на интернет-ресурсе МСХ РК и интернет-портале "Открытые НПА".

Ранее стало известно, что в Казахстане упущенный доход от нереализованного зерна уже составляет примерно 284 млрд тенге, что в два раза превышает размер помощи правительства в виде бюджетного кредита. 

Читайте также

Токаев о проблеме с водоснабжением в Алматы: Требуется безотлагательное решение

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл": продолжат ли "сороки" свое восхождение в новом сезоне?

Противостояние стилей и тактик. Прогноз Фараби Давлетчина на бой Стерлинга и О’Мэлли

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления