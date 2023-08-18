В Казахстане планируют ввести запрет на ввоз пшеницы

Казахстан планирует ввести полугодовой запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий проект приказа разработало министерство сельского хозяйства.

Согласно документу ввоз пшеницы железнодорожным транспортом будет возможен исключительно в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

Проект размещен на интернет-ресурсе МСХ РК и интернет-портале "Открытые НПА".

Ранее стало известно, что в Казахстане упущенный доход от нереализованного зерна уже составляет примерно 284 млрд тенге, что в два раза превышает размер помощи правительства в виде бюджетного кредита.