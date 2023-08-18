"Манчестер Сити" – "Ньюкасл": продолжат ли "сороки" свое восхождение в новом сезоне?

Центральный матч второго тура АПЛ определенно вызовет интерес у фанатов. В воскресенье "Манчестер Сити" примет дома "Ньюкасл", ставший одним из главных открытий прошлого сезона.

Эксперты Parimatch поделились своим мнением о предстоящей встрече.

"Манчестер Сити"

Выигранный в прошлом сезоне требл нисколько не расслабил "горожан". "Сити" ударно стартовали в Премьер-лиге, разгромив на выезде "Бёрнли". Но обошлось не без ложки дегтя: на 23-й минуте матча Кевин де Брюйне был заменен из-за травмы подколенного сухожилия. Повреждение лидера и капитана манкунианцев оказалось серьезным – бельгиец сможет выйти на поле лишь в начале 2024 года.

Однако и без "КДБ" у команды все более чем в порядке. Главный актив "Сити" в атаке – Эрлинг Холанн, – сходу взялся за дело, забив в первом туре дубль. В порядке и герой финала Лиги Чемпионов Родри: испанский опорник стал лучшим игроком матча с "Бёрнли", забив гол и идеально отработав в обороне. Первый тур показал, что "горожане" в форме и готовы закрепить успех прошлого сезона.

"Ньюкасл"

"Сороки" серьезно преобразились в прошлом сезоне. Отлично выстроенная игра в обороне и хорошо подобранный состав стали ключами к тому, что "черно-белые" заняли четвертое место в таблице и попали в Лигу Чемпионов. Отлично начала команда и новый чемпионат, разгромив дома "Астон Виллу" (5:1).

Из потерь в межсезонье стоит отметить лишь Аллана Сен-Максимена – вингер поддержал тренд этого лета, уехав в Саудовскую Аравию. Зато трансферы на вход впечатляют: на смену французу из "Лестера" приехал Харви Барнс, а также был подписан опорник Сандро Тонали, бывший в "Милане" системообразующим игроком. Новички проявили себя уже в первом туре: оба забили "Астон Вилле" по голу и в целом провели отличный матч.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

"Горожане" выиграли у "сорок" пять последних домашних матчей, поэтому являются в этой встрече явными фаворитами. С этим согласны и эксперты Parimatch: коэффициент на победу "Сити" равен 1.63 против 5.40 у "Ньюкасла".

Обе команды разгромили своих соперников в первом туре, забив на двоих восемь мячей. Это значит, что "сухого" матча ждать не стоит: коэффициент на "тотал больше 2" равен 1.33. Уверены аналитики Parimatch и в том, что оба клуба забьют, оценивая этот исход в 1.76.

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