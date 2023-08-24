"Ньюкасл" – "Ливерпуль": возьмут ли "сороки" реванш за прошлый сезон?

"Ньюкаслу" предстоит серьезное испытание в третьем туре АПЛ. В воскресенье на стадион "Сейнт Джеймс" приедет "Ливерпуль", дважды обыгравший "сорок" в прошлом сезоне Премьер-лиги. Своим мнением о предстоящей встрече поделились эксперты Parimatch.

"Ньюкасл"

"Сороки" ударно стартовали в новом сезоне Премьер-лиги Англии, разгромив дома "Астон Виллу" (5:1). Однако уже во втором туре команда Эдди Хау допустила осечку, минимально проиграв в гостях действующему чемпиону "Манчестер Сити". "Черно-белые" неплохо отработали в защите против "горожан", но в атаке не смогли придумать почти ничего, нанеся лишь один удар в створ.

Стоит отметить, что "Ньюкасл" неплохо интегрировал в состав новичков Харви Барнса и Сандро Тонали. Англичанин и итальянец сходу влились в коллектив, забив по голу еще в первом туре. Правда, в матче против "Сити" оба отыграли не на высшем уровне, но и не сказать, что провалились.

"Ливерпуль"

Похоже, "скаузеры" вышли из спячки в новом сезоне. В первом туре "банда Клоппа" провела яркий матч с "Челси", хоть команды и поделили очки по традиции последних лет. Во втором туре уже получилось добыть победу, правда, не без проблем: несмотря на быстрый гол от "вишен" и удаление Макаллистера, "красные" смогли победить, забив три мяча.

В плане игры у "Ливерпуля" пока что всё отлично. Вернувшиеся после травм Луис Диас и Диогу Жота уже успели отметиться голами. Неплохо проявляют себя и новички Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер, сумевшие закрыть возникшую в центре поля дыру. Однако аргентинцу всё же надо быть более аккуратным: в первом туре АПЛ он получил желтую карточку, а во втором и вовсе был удален с поля.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

"Ливерпуль" выиграл у "Ньюкасла" 4 из 5 крайних матчей на выезде и дважды обыграл "сорок" в прошлом сезоне Премьер-лиги. Однако аналитики Parimatch всё же склоняются к победе команды Эдди Хау, на которую дают коэффициент 2.15. Вероятность победы "банды Клоппа" они оценивают лишь в 3.15, что ниже на целый балл.

В последних 15 матчах АПЛ "Ливерпуль" делил очки с соперниками лишь четырежды, а значит, ничьей в матче, скорее всего, не будет. В этом уверены и эксперты Parimatch, дающие на такой исход 1.28. Уверены они и в том, что обе команды забьют, оценивая вероятность этого в 1.46.

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