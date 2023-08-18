Состояние машины скорой помощи шокировало жителей Алматинской области

Жители села Аркабай Талгарского района пожаловались на долгое ожидание скорой помощи и состояние транспорта, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в "Kris_p_talgar" в Instagram. Как видно на кадрах, состояние автомобиля скорой оставляет желать лучшего. У авто не работают спецсигналы и отсутствуют элементарные условия для работников.

В пресс-службе центральной больницы Талгарского района сообщили, что автомобиль обслуживает только те вызовы, где срочность вызова минимизирована.

"Что касается автотранспорта службы скорой помощи, находящегося на балансе Талгарской ЦРБ и обслуживающего 4-ю категорию срочности, то согласно правилам оказания скорой медицинской помощи, за скорой помощью закреплено право приезжать на вызов в течение часа с момента вызова, если состояние пациента классифицируется как вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента. И согласно этапам медицинской эвакуации, помощь оказывается при отсутствии вызовов на первые три категории срочности. Зачастую эти вызовы обслуживаются транспортом, прикрепленным к врачебным амбулаториям". Пресс-служба ЦРБ

На сегодня на балансе центральной районной больницы имеется 29 единиц транспорта. До конца года запланировано приобретение еще четырех автомобилей скорой помощи марки Damas Chevrolet.