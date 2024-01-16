Джо Байден пригласил известного казахстанского имама в США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригласил в США известного казахстанского имама Нурлана кажы Асанова, сообщает Zakon.kz.

Об этом главный имам мечети им. "Ырыскелді қажы" в Астане рассказал журналистке Дане Нуржигит.

"Вообще, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и предыдущие лидеры приглашают с разных стран знаменитостей и глав государств на званый ужин. Это считается благотворительным ужином. На него из нашего государства, хвала Всевышнему, выбрали меня", – рассказал Нурлан кажы Асанов.

По его словам, цель поездки – донести интересы Казахстана, внутреннюю и внешнюю политику, проводимую президентом, а также расширить нашу духовность, показать, что история нашего государства обширна.

"На следующей неделе мы планируем совершить большое путешествие". Нурлан кажы Асанов

Он также рассказал, что будет три ужина: для всех, для близких и очень близких. Нурлан кажы Асанов примет участие во всех ужинах.

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