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Джо Байден пригласил известного казахстанского имама в США

Джо Байден пригласил известного казахстанского имама в США Фото: Instagram/joebiden, Instagram/nurlanimam.kz, коллаж Zakon.kz
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригласил в США известного казахстанского имама Нурлана кажы Асанова, сообщает Zakon.kz.

Об этом главный имам мечети им. "Ырыскелді қажы" в Астане рассказал журналистке Дане Нуржигит.

"Вообще, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и предыдущие лидеры приглашают с разных стран знаменитостей и глав государств на званый ужин. Это считается благотворительным ужином. На него из нашего государства, хвала Всевышнему, выбрали меня", – рассказал Нурлан кажы Асанов.

По его словам, цель поездки – донести интересы Казахстана, внутреннюю и внешнюю политику, проводимую президентом, а также расширить нашу духовность, показать, что история нашего государства обширна.

"На следующей неделе мы планируем совершить большое путешествие".Нурлан кажы Асанов

Он также рассказал, что будет три ужина: для всех, для близких и очень близких. Нурлан кажы Асанов примет участие во всех ужинах.

20 октября 2023 года Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сделало заявление по конфликту между Израилем и Палестиной. Подробности по ссылке.

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