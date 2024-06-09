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Ветер, дождь и грозу прогнозируют в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 11:12 Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 9 по 11 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

9 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

10 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +25+27°C.

11 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +21+23°C.

Алматы

9 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +32+34°C.

10 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +34+36°C.

11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C.

Шымкент

9 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +35+37°C.

10 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C.

11 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C.

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