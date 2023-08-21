В Топ-лидеров спартакиады "Самрук-Қазына" вышла команда "Казахтелекома"

В столице Казахстана завершилась ставшая уже традиционной и восьмой по счету ежегодная спартакиада среди сотрудников группы компаний "Самрук-Қазына". Среди 16 команд, сборная "Казахтелекома" оказалась в числе сильнейших, заняв призовые места сразу по нескольким видам спорта.

Отмечается, что в этом году масштабные соревнования фонд приурочил к своему 15-летнему юбилею.

Так, футбольной команде Департамента эксплуатации сети доступа Талдыкоргана в жесткой конкурентной борьбе удалось обыграть соперников, практически вырвать первое место. Среди фаворитов оказался и системный инженер Объединения "Дивизион "Сеть" из Алматы Дастан Кулмагамбетов. Он уже второй год подряд забирает главный трофей в мужском армрестлинге.

Фото: АО "Казахтелеком"

Менеджер Службы оперативного контроля Дина Кенжалиева, коллега Дастана по дивизиону, в копилку сборной "Казахтелекома" положила еще одну медаль. Она заняла второе место в плавании среди женщин на дистанции 400 метров вольным стилем.

На дистанции уже 800 метров также в тройке лидеров оказался представитель телеком-оператора – менеджер Департамента эксплуатации сетей Центра эксплуатации обслуживания спутниковых сетей и систем телевидения Мадияр Абдразаков.

"Борьба была очень сложная, мне выпали достаточно сильные соперники, и все выкладывались на все 100%. Я ранее участвовал в различных соревнованиях вроде Ironman, Oceanman, но, как правило, они рассчитаны на длинные дистанции. Здесь было всего 800 метров, поэтому пришлось быстро перестраиваться и адаптировать тактику, чтобы показать хорошее время. В итоге я думаю, что неплохо выступил и занял призовое место. Спасибо организаторам, коллегам и руководству нашей компании за поддержку и постоянное внимание. Буду дальше тренироваться, чтобы в следующем году показать еще лучший результат", – поделился своими впечатлениями после церемонии награждения Мадияр Абдразаков.

Фото: АО "Казахтелеком"

Кроме того, на спартакиаде удалось показать себя с наилучшей стороны и баскетбольной мужской команде "Казахтелекома", которая заняла третье место. На такой же ступени пьедестала оказалась и женская команда компании по волейболу.

Фото: АО "Казахтелеком"

А в национальной игре "Арқан тарту" спортсменам компании благодаря особой технике удалось преодолеть соперников практически на последних минутах. В результате, несмотря на значительное весовое преимущество соперников, команда заняла третье место.

"В нашем многотысячном коллективе немало различных спортсменов, марафонцев, легкоатлетов, а также просто любителей спорта и физкультуры. При этом успехи наших ребят на Спартакиаде "Самрук-Қазына" еще одно тому подтверждение. Кроме того, все знают, и в том числе в компаниях группы фонда, что наши "телекомовцы" достаточно сильные соперники по многим видам спорта. Они успешно выступают на всевозможных соревнованиях и состязаниях по силовым и групповым видам спорта В копилке нашей футбольной дружины немало побед, и я уверен, что в перспективе в коллективе появится еще больше ярких лидеров и фаворитов. Поздравляю команду "Казахтелеком" с победами, а также выражаю благодарность коллегам за участие и защиту чести компании. Мы гордимся вами!" – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Ранее в масштабных состязаниях по 11 видам спорта приняли участие представители 16 компаний фонда "Самрук-Қазына", а это более 800 сотрудников. Победители были награждены как по индивидуальным видам спорта: настольный теннис, шахматы, тоғызқумалак, армрестлинг и плавание, так и по групповым: футзал, волейбол, баскетбол, перетягивание каната, асык ату и киберспорт.