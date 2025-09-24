#АЭС в Казахстане
Общество

Суд по апелляции Перизат Кайрат и ее матери начался в Астане

суд, Астана, апелляция , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 14:44 Фото: Instagram/01pk
Уголовная коллегия суда города Астаны сегодня, 24 сентября 2025 года, начала рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Все стороны и участники процесса принимают участие в судебном заседании в онлайн-режиме.

В судебном зале находятся лишь судья и прокурор.

Адвокат осужденных Асланбек Даулетьяров на заседании заявил, что считает спор между Перизат Кайрат и потерпевшими – сферой Гражданского кодекса.

"Все материалы уголовного дела, вещественные доказательства, заключения специалистов, показания свидетелей, наличие в деле неустранимых сомнений в пользу Алашбаевой и Кайрат, а также допущенные органами досудебного расследования существенные нарушения принципов уголовного процесса, указывают на недоказанность вины Алашбаевой и Кайрат в совершении предъявляемых им правонарушений, а также указывает на явное отсутствие состава преступления в их действиях. Соответственно, приговор суда первой инстанции является незаконным и необоснованным, так как основан на таких противоречащих и необоснованных доказательствах стороны обвинения. На основании изложенного прошу удовлетворить все апелляционные жалобы стороны защиты – отменить приговор суда первой инстанции, оправдать по данному уголовному делу Алашбаеву Гайни и Кайрат Перизат по всем статьям обвинения. Отказать в удовлетворении гражданских исков", – сказал защитник.

Потерпевшая сторона просит оставить приговор без изменения.

Прокурор Индира Жумагаликызы отметила, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и ее матери Алашпаевой Гайни вызвало широкий общественный резонанс у населения, что обусловлено как характером совершенного деяния, так и последствиями для общества. 


"Под предлогом введения благотворительной деятельности осужденные использовали доверие граждан, среди которых были и социально-уязвимые слои населения, что подорвало веру в искреннюю и добросовестность института благотворительности… Действия осужденных нанесли серьезный репутационный ущерб всему сектору благотворительности… Изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб осужденных и их защитников считаем состоявшийся приговор в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашпаевой законным и обоснованным –их вина подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, выводами экспертиз, протоколами выемки осмотра документов, а также вещественными доказательствами", – добавила она. 

Суд удалился в совещательную комнату. Предварительно, решение по апелляционной жалобе осужденных будет оглашено в 17:30. 

Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева органом уголовного расследования обвинялись по трем эпизодам мошенничества (ст. 190 ч. 4 п. 2), а также в легализации денег (ст. 218 ч. 2 п. 1) (ст. 218 ч. 3 п. 3) УК), совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере.

Суд назначил им следующее наказание:

  • Перизат Кайрат – 10 лет лишения свободы;
  • Гайни Алашбаевой – 7 лет лишения свободы (учитывая ее пожилой возраст).

Главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
