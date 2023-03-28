Прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы

Обвинение запросило для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова попросила суд признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ст. 28 ч. 5 ("Пособничество в совершении преступления") УК РК,

ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере") УК РК,

ст. 218 ч. 3 п. 3 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах") УК РК.

"Назначить ему наказание по статьям 28 ч. 5 и 189 ч. 4 п. 2 в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в уполномоченном органе по регулированию и контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, по ст. 218 ч. 3 п. 3 – в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества". Айжан Аймаганова

"На основании ст. 58 ч. 3 УК РК ("Путем поглощения менее строгого наказания более строгим") окончательно Боранбаеву назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Режим отбывания назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – добавила гособвинитель.

Также она отметила, что в соответствии со ст. 49 ("Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград") УК РК необходимо внести представление президенту о лишении Боранбаева госнаград, а именно – орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" третьей степени.

Подсудимого Романа Наханова прокурор просила признать виновным по статьям 28 ч. 5, 189 ч. 4 п. 2, 218 ч. 3 п. 3 и назначить ему окончательно наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Режим наказания – в учреждении УИС средней безопасности.

Тайыра Жанузака признать виновным по ст. 189 ч 4. п. 2 УК РК и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Режим наказания – в учреждении УИС средней безопасности. Взять под стражу в зале суда (подсудимый находится под домашним арестом).

26 декабря 2022 года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака. Фигурантов задержали по подозрению в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс по делу начался в Астане 30 декабря.

Кайрата Боранбаева и второго основателя ТОО "АзияГазЧунджа" Романа Наханова обвиняют в хищении и растрате вверенного чужого имущества, легализации незаконных денег и имущества и пособничестве в преступлениях.

14 марта 2023 года суд отложил прения сторон по делу Кайрата Боранбаева по ходатайству гособвинителя, который просил о выделении дополнительного времени для изменения обвинительного акта.