Ждать ли казахстанцам повышения цен на продукты перед Новым годом

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Министр торговли Арман Шаккалиев на брифинге в Астане 15 декабря рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты перед Новым годом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев привел свежие данные мониторинга цен. "В Казахстане мониторинг цен проводит Бюро национальной статистики, мы всегда пользуемся этими данными. Свежие приведу – последняя неделя: ноль изменения индекса цен по социально значимым продуктам питания. Я напомню, их 19 позиций, там изменений просто нет. Есть определенные ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций – изменения определенные есть в части таких позиций, как молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское", – сказал министр. Он также перечислил причины роста цен. "У нас порядка 10,3% – это годовая инфляция, по новогодней корзине – порядка 10-10,7%. Да, изменения есть, мы с вами всегда на Новый год их отмечаем. Это и сезонно, в том числе и то, о чем мы говорим: есть подорожание в преддверии праздника. Но в пределах тех индексов, значение которых у нас есть", – пояснил глава Минторговли. Удалось, по его словам, сдержать и рост цен на яйца. "То, что СЗПТ касается: у нас с начала года 3,4% изменения цен. Мы говорили, в частности, что были по яйцам вопросы – изменения происходят. Мы заключили меморандум с крупнейшими производителями и торговыми сетями, чтобы соблюдалась торговая надбавка, и мы видим, что это работает. Сегодня мы полностью обеспечиваем внутреннюю потребность, у нас профицитное производство, и наши договоренности в меморандуме касаются того, чтобы резких скачков цен не было… Чтобы не было взрывных скачков цен. В целом тенденция к тому, что у нас значение инфляции из двузначного к однозначному стремится, и идет устойчивый тренд на снижение", – резюмировал Арман Шаккалиев. 22 ноября министр торговли и интеграции также рассказал, какие именно продукты могут подорожать в Казахстане. Читайте также Алексей Чекрыжов: Казахстан демонстрирует преемственность внешнеполитических векторов Токаев о населении Астаны: Нужно обеспечить работой Астана – зона повышенного комфорта: что сделано в городе для удобства горожан

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