Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр финансов высказался о зарплатах в 85 тысяч тенге

Можно ли прожить на 85 тыс. тенге в Казахстане, рассказал Ерулан Жамаубаев Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа высказался, насколько реально прожить на 85 тысяч тенге – столько получают библиотекари в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев признал, что трудно прожить на такие деньги.

"Тяжело, но я не могу сказать, комментировать. Я еще раз говорю, если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько заработных плат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – заявил он.

При этом министр отметил, что социальные расходы в структуре бюджета занимают более 40%, в том числе если в целом брать республиканский бюджет, то в нем 95% – это прямые затраты: зарплаты, пенсии и пособия.

"Я как министр финансов готов рассмотреть возможное повышение бюджетникам заработной платы, пособия и так далее, но реальность такова, что мы этого сейчас себе позволить не можем. Поскольку нужно будет обращаться в Нацфонд, то есть это тоже определенные средства для будущего поколения. Мы ищем. Если собственные доходы будут позволять, мы, естественно, будем постепенно повышать", – добавил он.

Он также отметил, что за последние несколько лет более миллиона человек, которые получают из бюджета средства, были охвачены постепенным повышением либо заработной платы, либо пенсии, либо пособия или стипендии.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на хлеб.

Читайте также

Глава Минпросвещения о ношении хиджаба в школах: Мы все должны следовать букве закона

КНБ подключился к расследованию нарушений во время ЕНТ

Сдать налоговый отчет в рамках Всеобщего декларирования можно через приложение Halyk

Мадина Мамырханова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления