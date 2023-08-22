Министр финансов высказался о зарплатах в 85 тысяч тенге

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа высказался, насколько реально прожить на 85 тысяч тенге – столько получают библиотекари в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев признал, что трудно прожить на такие деньги.



"Тяжело, но я не могу сказать, комментировать. Я еще раз говорю, если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько заработных плат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – заявил он.

При этом министр отметил, что социальные расходы в структуре бюджета занимают более 40%, в том числе если в целом брать республиканский бюджет, то в нем 95% – это прямые затраты: зарплаты, пенсии и пособия.

"Я как министр финансов готов рассмотреть возможное повышение бюджетникам заработной платы, пособия и так далее, но реальность такова, что мы этого сейчас себе позволить не можем. Поскольку нужно будет обращаться в Нацфонд, то есть это тоже определенные средства для будущего поколения. Мы ищем. Если собственные доходы будут позволять, мы, естественно, будем постепенно повышать", – добавил он.

Он также отметил, что за последние несколько лет более миллиона человек, которые получают из бюджета средства, были охвачены постепенным повышением либо заработной платы, либо пенсии, либо пособия или стипендии.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на хлеб.