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Недостаточно для качественной жизни: в МТСЗН высказались о зарплатах в 85 тыс. тенге

Казахстан МТСЗН библиотекарь зарплата комментарий Фото: Zakon.kz
Высказывание о возможности прожить месяц в Казахстане на зарплату библиотекаря 85 тысяч тенге прокомментировала 29 августа вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова, передает Zakon.kz.

На заседании "круглого стола" на площадке СЦК, посвященного повышению уровня жизни казахстанцев, журналисты напомнили о том, как ранее один из представителей МТСЗН заявлял, что  в Казахстане можно прожить на зарплату библиотекаря в 85 тыс. тенге. В связи с этим на вопрос, какая сумма достаточна, чтобы нормально прожить месяц в нашей стране, ответила вице-министр Назгуль Сагиндыкова.

"Я думаю, что 85 тысяч тенге – это недостаточно для качественной жизнедеятельности человека. Поэтому правительством постоянно по поручению главы государства ведется работа над повышением доходов населения, в первую очередь уделяется внимание повышению заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям".Назгуль Сагиндыкова

При этом вице-министр не смогла назвать конкретную сумму денег, достаточную для качественной жизни в течение месяца, но сослалась на уровень квалификации работников.


"85 тысяч. Есть лица, которые получают такую заработную плату, конечно. Но это больше для, скорее всего, неквалифицированного персонала, работников. То есть чем больше квалификация у работников, тем выше заработная плата". Назгуль Сагиндыкова

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа также заявлял, что в Казахстане прожить на зарплату 85 тыс. тенге в Казахстане трудно.  

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