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Вырастет ли порог достаточности на снятие пенсионных в 2024 году, рассказали в Минфине

Изменят ли порог достаточности для снятия денег с ЕНПФ Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа рассказал, как изменится порог достаточности ЕНПФ для изъятия в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что все расчеты привязаны к размеру МРП.

"Из-за того, что МРП меняется, естественно, порог достаточности увеличивается. Сейчас он у нас 3450. Но из-за изменения МРП меняются правила. Чуть-чуть выше станет, наверное", – пояснил министр.

В целом, по оценке главы Минфина, МРП в бюджетном процессе – более справедливый показатель, поскольку он учитывает инфляционные процессы в экономике. В итоге повышение МРП влияет на социальные расходы, в том числе на размер пособий и тех сумм, которые разрешают изымать гражданам из ЕНПФ.

О том, сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году, читайте здесь.

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Мадина Мамырханова
ЕНПФ МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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