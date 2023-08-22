Вырастет ли порог достаточности на снятие пенсионных в 2024 году, рассказали в Минфине

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа рассказал, как изменится порог достаточности ЕНПФ для изъятия в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что все расчеты привязаны к размеру МРП.

"Из-за того, что МРП меняется, естественно, порог достаточности увеличивается. Сейчас он у нас 3450. Но из-за изменения МРП меняются правила. Чуть-чуть выше станет, наверное", – пояснил министр.

В целом, по оценке главы Минфина, МРП в бюджетном процессе – более справедливый показатель, поскольку он учитывает инфляционные процессы в экономике. В итоге повышение МРП влияет на социальные расходы, в том числе на размер пособий и тех сумм, которые разрешают изымать гражданам из ЕНПФ.

О том, сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году, читайте здесь.

