Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Скопление фур на казахстанско-кыргызской границе: Минфин отчитался о применении навигационых пломб

Ситуация на казахстанско-кыргызской границе Фото: pixabay
28 августа 2023 года в Министерстве финансов Казахстана сообщили о ситуации на границе с Кыргызстаном, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве утвеждают, что скопление возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза урожая, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска. 

"Необходимо отметить, что фискальными органами стран ведется работа по противодействию теневому товарообороту. Так, в феврале 2022 года введено обязательное оформление электронных счетов-фактур кыргызскими экспортерами. С 1 апреля 2023 года внедрено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на товары", – рассказали в Минфине.
Накладные для удобства оформляются до пересечения границы и исключают возможность оформления в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов, ликвидированных лиц.
"С 16 августа 2023 года запущен технический эксперимент по применению паспорта прослеживаемости товаров из перечня изъятия ВТО (пониженная таможенная пошлина). В рамках реализации Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС, в целях безбарьерного перемещения транспортных средств, с 30 мая по 20 августа 2023 года проведен эксперимент тремя странами по применению навигационных пломб (Казахстан, Кыргызстан и Россия). По итогам изучения результатов эксперимента, применение навигационных пломб планируется осуществлять на постоянной основе", – сказано в сообщении Минфина.
В настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых автомашин, утверждают в Минфине. Кроме того, пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве.

Все указанные меры позволят странам обеспечить проведение контрольных мероприятий в электронном формате, окажут содействие увеличению товарооборота и позволят увеличить транзитный потенциал наших стран, заключили в Минфине.

28 августа 2023 года в КНБ РК сообщили о ситуации на границе с Кыргызстаном. 24 августа 2023 года мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии выехала на кыргызско-казахстанскую границу и ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска.

Читайте также

Итоги дня: учебная разгрузка, фруктовое безумие, подорожание угля

Токаеву доложили о нейтрализации террористической группы в Казахстане

На жалобы кыргызстанцев, приехавших в Алматы на ЧМ, отреагировали в Казахстанской федерации армрестлинга

Зарина Жакупова
Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления