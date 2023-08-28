Скопление фур на казахстанско-кыргызской границе: Минфин отчитался о применении навигационых пломб

28 августа 2023 года в Министерстве финансов Казахстана сообщили о ситуации на границе с Кыргызстаном, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве утвеждают, что скопление возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза урожая, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска.



"Необходимо отметить, что фискальными органами стран ведется работа по противодействию теневому товарообороту. Так, в феврале 2022 года введено обязательное оформление электронных счетов-фактур кыргызскими экспортерами. С 1 апреля 2023 года внедрено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на товары", – рассказали в Минфине.

Накладные для удобства оформляются до пересечения границы и исключают возможность оформления в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов, ликвидированных лиц. "С 16 августа 2023 года запущен технический эксперимент по применению паспорта прослеживаемости товаров из перечня изъятия ВТО (пониженная таможенная пошлина). В рамках реализации Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС, в целях безбарьерного перемещения транспортных средств, с 30 мая по 20 августа 2023 года проведен эксперимент тремя странами по применению навигационных пломб (Казахстан, Кыргызстан и Россия). По итогам изучения результатов эксперимента, применение навигационных пломб планируется осуществлять на постоянной основе", – сказано в сообщении Минфина.

В настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых автомашин, утверждают в Минфине. Кроме того, пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве.





Все указанные меры позволят странам обеспечить проведение контрольных мероприятий в электронном формате, окажут содействие увеличению товарооборота и позволят увеличить транзитный потенциал наших стран, заключили в Минфине.



