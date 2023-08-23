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В КМГ назвали причины снижения финансовых показателей

В КМГ назвали причины снижения финансовых показателей Фото: АО "НК "КазМунайГаз"
Несмотря на рост производственных показателей, ряд финансовых результатов АО "НК "КазМунайГаз" ввиду падения цен на нефть на 26% продемонстрировал снижение. Помимо неблагоприятной ценовой конъюнктуры, влияние на показатели оказали регулярные перебои в электроснабжении на добычных активах.

23 августа 2023 года АО "НК "КазМунайГаз" провело День эмитента в онлайн-формате на площадке казахстанской фондовой биржи KASE по операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2023 года.

Подведение итогов отчетного периода и сессию ответов на вопросы провели заместители председателя правления Диана Арысова, Булат Закиров, Дмитрий Макеев и директор департамента по добыче нефти и газа Ержан Абылханов.

День эмитента впервые проводится компанией после ее выхода в прошлом году на IPO на локальных биржах KASE и AIX.

Производственные результаты первого полугодия 2023 года показали положительную динамику. При этом макроэкономическая ситуация и снижение средней цены на нефть марки Brent на 26,2% оказывали влияние на финансовые показатели.

В июне отчетного года компания по результатам 2022 года выплатила рекордные дивиденды своим акционерам в размере 300 млрд тенге, или 491,71 тенге на одну простую акцию.

"С обретением статуса публичной компании мы все более нацелены на объективное и своевременное освещение деятельности "КазМунайГаза", чтобы выстроить доверительный и прозрачный диалог со всеми нашими заинтересованными сторонами, включая наших многочисленных акционеров и инвестиционное сообщество в целом", – отметила Диана Арысова.

Консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, финансовый пресс-релиз и презентация опубликованы на веб-сайте компании и на биржах KASE и AIX.

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