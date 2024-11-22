Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько нефти добыто КМГ в 2024 году

АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 15:09 Фото: kmg.kz
Производственные показатели добычи нефти АО НК "КазМунайГаз" по итогам 10 месяцев текущего года опережают плановые, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов на пресс-конференции в КМГ 22 ноября 2024 года, показатели добычи нефти за 10 месяцев опережают планы компании.

"При плане 19,5 миллиона тонн за 10 месяцев у нас показатели 19,9 млн тонн, то есть мы на 400 тысяч тонн сегодня идем с приростом по добыче", – сказал Асхат Хасенов.

Он отметил, что в 2025 году планируется, как минимум, удержать плановые показатели на уровне этого года.

"Это все зависит от цены на нефть, вы же понимаете. Но наша задача – добычу, конечно, не снижать", – пояснил глава компании.

За девять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 3,1% и превысил 18 млн тонн. Объем транспортировки нефти увеличился на 6,4%, до 63,2 млн тонн.

Ранее глава КМГ посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод и ознакомился с результатами планово-предупредительных работ.

Читайте также

Впервые за историю комбината
В Qarmet ввели в работу после капитального ремонта конвертер №1
госдолг Казахстан
Международные организации: Уровень госдолга Казахстана остается "низким"
Бауыржан Муканов
Казахстан Нефть КазМунайГаз 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: