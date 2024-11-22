Сколько нефти добыто КМГ в 2024 году

Производственные показатели добычи нефти АО НК "КазМунайГаз" по итогам 10 месяцев текущего года опережают плановые, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов на пресс-конференции в КМГ 22 ноября 2024 года, показатели добычи нефти за 10 месяцев опережают планы компании.

"При плане 19,5 миллиона тонн за 10 месяцев у нас показатели 19,9 млн тонн, то есть мы на 400 тысяч тонн сегодня идем с приростом по добыче", – сказал Асхат Хасенов.

Он отметил, что в 2025 году планируется, как минимум, удержать плановые показатели на уровне этого года.

"Это все зависит от цены на нефть, вы же понимаете. Но наша задача – добычу, конечно, не снижать", – пояснил глава компании.

За девять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 3,1% и превысил 18 млн тонн. Объем транспортировки нефти увеличился на 6,4%, до 63,2 млн тонн.

Ранее глава КМГ посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод и ознакомился с результатами планово-предупредительных работ.