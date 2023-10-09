Казахстанские военные принимают участие в учениях ОДКБ

В Кыргызстане стартовали совместные учения миротворческих сил стран-участниц ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Казахстанские военные прибыли в Иссык-Кульскую область для участия, сообщает Zakon.kz.

Учения проходят на полигоне "Эдельвейс". В учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих миротворческих сил из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Задействовано около 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, истребительная и армейская авиация, беспилотная авиация и боевые катера.





Фото: пресс-служба МО РК





"В ходе учений в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи", - сообщают в пресс-службе МО Кыргызстана.

Фото: пресс-служба МО РК

Ранее сообщалось о том, как в Казахстане проходят военные сборы солдат и офицеров запаса.