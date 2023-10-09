Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские военные принимают участие в учениях ОДКБ

военные, учения, "Нерушимое братство -2023" Фото: пресс-служба МО РК
В Кыргызстане стартовали совместные учения миротворческих сил стран-участниц ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Казахстанские военные прибыли в Иссык-Кульскую область для участия, сообщает Zakon.kz.

Учения проходят на полигоне "Эдельвейс". В учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих миротворческих сил из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Задействовано около 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, истребительная и армейская авиация, беспилотная авиация и боевые катера.


Казахстанские военные принимают участие в учениях ОДКБ

Фото: пресс-служба МО РК


"В ходе учений в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи", - сообщают в пресс-службе МО Кыргызстана.
военные, учения,

Фото: пресс-служба МО РК

Ранее сообщалось о том, как в Казахстане проходят военные сборы солдат и офицеров запаса.

Читайте также

коллаж для дайджеста новостей
Итоги дня: ХАМАС и Израиль, гибель военнослужащего, казахстанских спасателей отправят в Афганистан
Единый центр помощи семье открыли в Караганде
Единый центр помощи семье открыли в Караганде
Возврат активов на 217 млрд тенге, отмывание наркодоходов: о чем Токаеву доложил глава АФМ
Возврат активов на 217 млрд тенге, отмывание наркодоходов: о чем Токаеву доложил глава АФМ
Николай Ежелев
МО РК Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления