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В Алматы подрядчик сорвал сроки строительства двух парковых зон

Акимат Алматы расторгнул договор с подрядчиком Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместителю акима города Алматы Алишеру Абдыкадырову доложили о готовности на 80% проекта по строительству набережной вдоль русла реки Есентай в мкр. "Кокмайса" в Жетысуском районе, сообщает Zakon.kz.

Замакима города осмотрел во время рабочего объезда территории, где проходило строительство и реконструкция парковых зон, а также завершенные объекты. Алишеру Абдыкадырову доложили, что на сегодня завершены работы по санитарной обрезке и вырубке деревьев, озеленению, укладке брусчатки, установке поребриков, прокладке кабеля наружного освещения и труб поливочной системы, установке резервуара, МАФ-ов (малые архитектурные формы) и опор наружного освещения, монтажу спортивной площадки.

"По договору работы должны были быть завершены еще 30 августа 2022 года, однако, в связи с ненадлежащим исполнением работ подрядной организацией, сроки неоднократно переносились. 21 сентября 2022 года Управлением экологии и окружающей среды г.Алматы был инициирован иск в суд, по итогам которого подрядная организация (ТОО "Jasyl El Qyrylys") признана недобросовестным участником государственных закупок. Постановлением Алматинского городского суда от 23 февраля 2023 года решение оставлено без изменения и вступило в законную силу".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что на остаточные виды работ составлен локальный сметный расчет, объявлен открытый конкурс на определение поставщика. Срок завершения конкурсных процедур – 29 августа 2023 года, срок завершения строительно-монтажных работ – до 30 ноября 2023 года.

С этой же подрядной организацией расторгнут договор в Турксибском районе, где так же сорваны сроки завершения работ по проекту благоустройства парка "Желтоксан".

"В настоящее время на объекте проведены работы по демонтажу, озеленению, прокладке кабеля и опор наружного освещения, труб поливочной системы, укладке брусчатки, установке поребриков и МАФ-ов, монтажу спортивной площадки. Завершит строительство объекта сроком до 30 ноября текущего года ТОО "Интеллект КИПиА Сервис", определившееся по итогам открытого конкурса".Пресс-служба акимата Алматы

Подрядной организации поручено качественно завершить работы по благоустройству парка.

Ранее стало известно, какой процент бордюров на проспекте аль-Фараби в Алматы действительно заменили на новые. В акимате заявили, что замена коснулась только 3% бордюрных камней.

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