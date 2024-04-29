В Алматы появится новая прогулочная зона

В Жетысуском районе Алматы стартовали работы по строительству набережной у реки Есентай, вдоль ул. Черновицкой до ул. Самырсын. Общая протяженность набережной составит 1200 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, в рамках реконструкции проведут очистку русла реки, а также создадут прогулочную зону.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На новом общественном пространстве планируется укладка брусчатки на 3700 м2, установка парковки на 230 м2, а также озеленение на 6850 м2. Также планируется установка 120 опор освещения протяженностью 1,2 км.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для комфорта посетителей планируется установить 50 скамеек и урн. Кроме того, установят два комфортных санузла.

Как говорится в сообщении за 29 апреля 2024 года, строительные работы завершат к концу второго квартала 2024 года.

26 апреля 2024 года акимат сообщал о планах реконструировать набережную реки Каргалы, которая простирается на 7,7 км. Специалисты очистят русла реки, а также создадут прогулочную зону.