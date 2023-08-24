Александр Усик – Даниэль Дюбуа: что "Атаман" покажет после годового простоя?

С момента победы над Энтони Джошуа Александр Усик не выходил на ринг целый год. И вот теперь, 26 августа, он сразится с британским нокаутером Даниэлем Дюбуа на вечере бокса во Вроцлаве. Эксперты Parimatch поделились прогнозом на предстоящую схватку.

Александр Усик (20-0, 13 КО)

Украинец провел образцовую карьеру в любителях: в 2008-м он выиграл чемпионат Европы, а в 2011-м – чемпионат мира. Высшей же точкой любительской карьеры Усика стало "золото" Олимпиады-2012, после которой он перешел в полупрофессионалы. Выступая в команде Всемирной Серии Бокса "Украинские Атаманы", Александр одержал 6 побед в 6 боях, а в 2013 году ушел на профи-ринг.

Первый титул в профи Усик выиграл в 2016-м: в бою за пояс WBO в крузервейте он победил решением Кшиштофа Гловацки. Затем последовала победа во Всемирной боксерской суперсерии, где "Атаман" стал абсолютным чемпионом в тяжах. В единственной защите пояса Александр нокаутировал Тони Беллью, после чего в 2019-м перешел в супертяжелый вес. Победив Чезза Уизерспуна и Дерека Чисору, Усик вышел на Энтони Джошуа и отобрал у него пояса WBA Super, IBF и WBO. Через год они встретились в реванше и победу снова праздновал украинец, хоть она и далась ему крайне тяжело.

Усик – один из лучших технарей супертяжелого веса. Пожалуй, превосходит его только Тайсон Фьюри. Скорость, техника и бойцовский IQ – все это у украинца на высшем уровне. Единственный недостаток Александра – не слишком мощный удар для супертяжа, однако его манера боя на это и не заточена.

Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО)

Британец начал заниматься боксом в 8 лет, а уже с 14 он входил в юношеские и молодежные сборные Англии. Предрекали, что он станет главной надеждой Великобритании на Олимпиаде 2020 года, однако уже в 2017-м Даниэль оставил любительский бокс и перешел в профессионалы.

Проспекта очень агрессивно продвигали: за первые 15 боев он выиграл несколько локальных титулов. Но Дюбуа споткнулся уже на первом серьезном сопернике, проиграв Джо Джойсу нокаутом в 10-м раунде. Неудача не сломила Даниэля: в 2022-м он завоевал мировой титул WBA в тяжелом весе, а в последнем бою защитил его, отправив в нокаут Кевина Лерену.

Дюбуа – классический боксер-панчер. В бою он полагается на физическую силу и нокаутирующий удар: британец способен срубить соперника одним попаданием. Но к его выносливости есть вопросы: Даниэль редко затягивал бои дальше пятого раунда. Да и с техникой у него не все так хорошо, как у тех же Усика или Фьюри.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Усик выглядит явным фаворитом этого боя: он техничнее и опытнее Дюбуа, обладает отличным бойцовским IQ. С этим согласны и эксперты Parimatch: коэффициент на победу украинца равен 1.13 против 8.50 у британца.

Александр – не финишер, он скорее предпочитает побеждать соперников по очкам. Аналитики уверены, что бой пройдет всю дистанцию, оценивая этот исход в 2.85. А вот Дюбуа для победы явно нужен нокаут, но специалисты Parimatch не рассчитывают на такой итог поединка и дают на это вероятность 10.00.

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