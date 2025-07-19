Усик против Дюбуа: чем завершился реванш года на "Уэмбли"

Ночью 20 июля в Лондоне Александр Усик вышел защищать свои титулы против Даниэля Дюбуа, который пошел ва-банк ради мести, сообщает Zakon.kz.

На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, но встреча двух тяжеловесов прошла без сенсации. В главном бою боксерского вечера Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа. Он нокаутировал соперника в пятом раунде.

Еще до того, как начался этот бой, было известно, что, если Усик выиграет, он станет первым боксером в истории, дважды завоевавшим титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе – в эру четырех поясов (WBA, WBC, IBF, WBO). Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года и закончился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Таким образом, Александр Усик одержал 24 победу в профессиональной карьере и вновь стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

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