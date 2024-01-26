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Заезжает кто попало: в Минтруда прокомментировали эмоциональное высказывание депутата

Предложение депутата усложнить доступ в Астану прокомментировали в Минтруда Фото: pixabay
Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев прокомментировал предложение депутата столичного маслихата, который призвал установить блокпосты на въезде в город и ужесточить условия доступа в Астану, сообщает Zakon.kz.

Говоря об ограничениях въезда и сезонных рабочих на пресс-конференции в СЦК 26 января, Аскарбек Ертаев отметил, что одна из основных задач ведомства – защита внутреннего рынка. Мигранты прибывают в Астану в пределах квоты, которую формирует акимат.

"Нет такой проблемы, что идет какой-то неконтролируемый миграционный поток. Все заезжающие в Астану трудовые мигранты регулируются по квоте. Вчера, видимо, не обсуждалось, что есть квота определенная. Более того, она снижается. Последние пять лет мы снижаем число мигрантов, прибывающих в Астану. Это делается для защиты внутреннего рынка. И дополнительно вводить какие-то ограничения (на въезд в Астану. – Прим. ред.) – я такой необходимости не вижу. Для жителей Казахстана – тем более. Они могут прибывать и работать".Аскарбек Ертаев

Внутренних мигрантов в столице в основном привлекает сфера строительства. Таких вакансий по Казахстану более 10 тысяч – от архитектора до плиточника.

"Строитель – 73 вакансии по Астане, бетонщик – 12 вакансий, каменщик – девять, и так далее. Любой желающий может посмотреть, на электронной бирже труда выбрать эту вакансию. Если он подходит под требование работодателя, может прибыть и работать. Никаких ограничений для наших граждан не имеется".Аскарбек Ертаев

Депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин 25 января предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки. Депутат жаловался, что сейчас в столицу Казахстана "заезжает кто попало".

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